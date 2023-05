Opgelet: politie controleert komende dagen op gsm-gebruik achter het stuur

De politie herinnert ook nog aan de regelgeving omtrent gsm-gebruik in de wagen. Een bestuurder mag een elektronisch apparaat met een beeldscherm niet gebruiken, vasthouden of hanteren, tenzij het in de daartoe bestemde houder in het voertuig is bevestigd. De onmiddellijke inning bedraagt 174 euro plus administratiekosten en het rijbewijs kan worden ingetrokken. Bij een dagvaarding voor de politierechtbank kan de boete oplopen tot 4.000 euro.