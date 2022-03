Operaties opnieuw uitgesteld, ziekenhuizen overbelast door griep én corona: “Het gaat er heftig aan toe”

HLN LIVEEen combinatie van corona en griep zorgt opnieuw voor een overbelasting van onze Vlaamse ziekenhuizen. “Er is ook heel veel uitval van personeel, dat zorgt er opnieuw voor dat reguliere zorg wordt uitgesteld”, zegt Margot Cloet van de ziekenhuiskoepel Zorgnet Icuro. Virologen Van Ranst (KU Leuven) en Van Gucht (Sciensano) leggen in onderstaande video’s uit waarom we in code geel blijven en wat we nu moeten doen om het aantal ziekenhuisopnames te doen dalen.

Iedere dag worden 192 mensen opgenomen in het ziekenhuis met Covid-19, een stijging met 13 procent. Het is ongeveer een maand geleden dat dat cijfer nog zo hoog was (194 opnames per dag op 22 februari, red.). Toen zaten we in ons land wel in code oranje en waren er veel meer beperkingen, nu is het code geel en zijn er nauwelijks coronaregels.

Geen verstrengingen

De ziekenhuizen vragen begrip voor hun situatie, want het is er bijzonder druk. Nieuwe verstrengingen vragen ze niet. “We vragen vooral begrip en vragen de mensen om voorzichtig te zijn. We beseffen dat het draagvlak voor nieuwe verstrengingen heel laag is”, zegt Margot Cloet van Zorgnet Icuro. “We moeten mensen sensibiliseren voor het dragen van een mondmasker, dat getuigt van een groot respect voor de zorgverstrekkers.”

De reden waarom de cijfers stijgen komt door het opheffen van alle maatregelen en door het meer voorkomen van de BA.2-subvariant van de omikronvariant van het coronavirus, zegt viroloog Marc Van Ranst (KU Leuven). Hij deelt de bezorgdheid van de ziekenhuizen, maar begrijpt ook waarom het zo moeilijk is (en momenteel nog niet nodig is) om nieuwe verstrengingen in te voeren. Bekijk hieronder zijn reactie.

Van Ranst voegt nog toe dat “de reden waarom men nu nog geen nieuwe maatregelen neemt, is omdat op intensieve zorgen, waar de druk het meest precair kan worden, de situatie relatief onder controle is.” Op dit moment liggen 165 mensen op intensieve zorgen met of door Covid-19 en dat aantal blijft dalen.

“Een politieke beslissing”

“De code waarin we zitten, is een politieke beslissing en wordt afgeklopt op het Overlegcomité”, zegt viroloog Steven Van Gucht (Sciensano). “Als je kijkt naar de ziekenhuisopnames zitten we echt in code rood, maar de andere parameter, het aantal bezette bedden op intensieve zorgen, daar zitten we dan weer ver in code geel. Momenteel weegt die factor door, zeker voor de politici. Het is wel zo dat het probleem verschoven is. Het zit nu meer in de algemene bedden, waar ook veel griep is. Het is nu een ander soort probleem: het is een chronische belasting, minder een acute crisis”, zegt Van Gucht.

Maar het is niet omdat we in code geel blijven dat we niets moeten doen, denkt de viroloog. In de video hieronder geeft Van Gucht enkele voorschriften wat we kunnen doen om het aantal ziekenhuisopnames te doen dalen.

Volledig scherm Marc Van Ranst (KU Leuven), Margot Cloet (Zorgnet Icuro), Steven Van Gucht (Sciensano) © HLN LIVE