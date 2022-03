‘Operatie Sky’ is keerpunt in strijd tegen georganiseerde criminaliteit: “Grootste bedreigingen bevinden zich op nationaal niveau”

De ontcijfering van het versleutelde communicatienetwerk van de Sky ECC-cryptofoons betekent een keerpunt voor de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit in België. Dat zeggen zowel de magistratuur als de federale politie, net een jaar nadat de kraak van het netwerk aanleiding gaf tot de grootste politieoperatie die België ooit heeft gezien. “We hebben de georganiseerde misdaad een zware klap kunnen toebrengen maar het is de hoogste tijd om te investeren in een structurele aanpak”, klinkt het.

Een jaar na de kraak van het versleutelde Sky ECC-netwerk zijn 276 nieuwe onderzoeken geopend en 888 verdachten verhoord. De speurders hebben ook meer dan 90 ton drugs in beslag genomen, goed voor een straatwaarde van 4,5 miljard euro, en geld en goederen voor een waarde van bijna 60 miljoen euro.

“Als we die indrukwekkende resultaten ook morgen bevestigd willen zien, als het ons land écht menens is met de strijd tegen de georganiseerde misdaad, moeten we de flanken die vandaag het meest onder druk staan, dringend versterken”, zegt de Antwerpse procureur Franky de Keyzer. “Sky heeft een enorme impact op de hele strafrechtelijke keten, de toch al deficitaire federale gerechtelijk politie, het parket, de onderzoeksrechters en de rechtbank staan onder een nooit gezien werkdruk.”

Alle dossiers die uit de kraak van het Sky ECC-netwerk voortkomen, komen immers bovenop de andere dossiers waaraan politie en gerecht werken. Daarnaast toont het dossier ook aan dat de federale politie op een andere manier moet gaan werken en zich anders moet organiseren.

“Manier van werken veranderen”

“Als alle onderschepte berichten uit het Sky ECC-netwerk zouden afgedrukt worden, komen we aan een stapel papier van 70.000 meter hoog”, zegt Yve Driesen, gerechtelijk directeur van de FGP Antwerpen. “Die berichten zijn ook in 39 verschillende talen. We moeten onze manier van werken dus veranderen, we hebben tools zoals artificiële intelligentie nodig om alles uit te spitten, te analyseren en de nuttige informatie eruit te selecteren. Die tools hebben we nog niet.”

Maar de aanpassingen gaan verder, aldus Eric Snoeck, directeur-generaal van de federale gerechtelijke politie. “Dit dossier is een beslissend keerpunt voor de federale gerechtelijke politie, zowel op structureel als op strategisch vlak. Om de race tegen de criminele wereld die voor ons ligt, niet te verliezen, hebben we een sterke, gespecialiseerde en moderne federale politie nodig.”

“We zijn lang bezig geweest met lokale criminaliteit, zoals inbraken of overvallen, maar we zien dat de grootste bedreigingen zich op nationaal niveau bevinden”, gaat de directeur-generaal verder. “Het gaat dan om georganiseerde criminaliteit en terrorisme, maar ook om mensenhandel, cybercrime en financiële criminaliteit. We moeten onze waakzaamheid en inspanningen ook op die gebieden voortzetten. In het hele land moeten meer en meer prioriteiten gesteld worden, en we zijn met onze autoriteiten in gesprek over de dringende maatregelen die in dat verband moeten genomen worden.”

“Aantrekkelijker worden als werkgever”

Maar de federale politie heeft niet alleen meer mensen en middelen nodig, klinkt het nog: “Het is meer dan ooit duidelijk dat we ook moeten inzetten op innovatie en de aanwerving van gespecialiseerde profielen in de strijd tegen onder andere de cybercriminaliteit. Daarvoor moeten we ook aantrekkelijker worden als werkgever.”