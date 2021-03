Operatie Sky: elf verdachten blijven aangehouden

Zeventien verkopers van cryptotelefoons van het bedrijf Sky ECC worden door het federale parket beschuldigd van deelname aan de activiteiten van een criminele organisatie. Zij zouden volgens het parket bewust geëncrypteerde telefoons verkocht hebben aan criminelen, zodat die onder de radar van het gerecht konden blijven. Afgelopen dinsdag bleek tijdens een grote politie-actie, waarbij 48 mensen werden aangehouden, dat het gerecht reeds 2,5 jaar onderzoek naar de telefoons van Sky voerde en erin slaagde bijna één miljard aan berichten te ontcijferen. Verschillende van die berichten gingen over criminele handelingen. Zo kon onder meer 15 ton cocaïne in de Antwerpse haven worden gevonden.



Zes advocaten vroegen en kregen een uitstel. Zij kregen pas donderdag inzage in het dossier en menen dat ze onvoldoende tijd hadden om hun verdediging grondig voor te bereiden. Hun cliënten zullen vrijdag 19 maart voor de raadkamer verschijnen.



De elf anderen vroegen hun cliënten in vrijheid te willen stellen. "Het is niet verboden om een telefoon met geëncrypteerde software te gebruiken, dus is de vraag of het strafbaar is om zulke telefoon te verkopen", stelde meester Ergün Top. "Ik meen van niet, mijn cliënt heeft geen enkel strafbaar feit gepleegd. Het parket meent dat Sky ECC een criminele organisatie is, maar vervolgt enkel de verkopers en niet de organisatie zelf. Dat klopt toch niet? “



Meester Wim De Colvenaer, die kickbokser J.D.S vertegenwoordigde, wilde geen verklaringen over het dossier doen, maar zei wel dat de link tussen hem en het bewuste bedrijf zeer duidelijk is. "Mijn cliënt is een professionele sportbeoefenaar, hij krijgt al sinds jaar en dag sponsoring van Sky ECC."



De elf blijven allemaal aangehouden. Twee van hen mogen de cel wel verlaten en worden onder elektronisch toezicht geplaatst.