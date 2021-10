‘Operatie Sky’: 64 mensen gearresteerd bij 114 huiszoekingen tijdens grote politieactie tegen drugsmaffia

Bij de grootscheepse politieoperatie vanochtend tegen een criminele organisatie die op grote schaal cocaïne invoerde in Europa, zijn 64 personen opgepakt. Dat melden het federaal parket en de federale politie. De arrestaties gebeurden tijdens 114 huiszoekingen, die voornamelijk in Brussel maar ook elders in België plaatsvonden. Het gaat om de grootste politie-operatie in België sinds in maart het gecrypteerde telefonienetwerk Sky ECC werd opgerold.

De speurders slaan opnieuw toe in het Sky ECC-dossier. Deze keer ligt de focus op onze hoofdstad, Brussel en de Albanese drugsmaffia. De operatie ging al vroeg in de ochtend van start, om 4 uur was er al een enorme drukte te zien aan het hoofdkantoor van de federale politie in Brussel aan de Koningstraat: meer dan 1.100 politieagenten, talloze combi’s, anonieme wagens en kogelvrije vesten. Een uurtje later - om 5 uur - vertrokken de eerste wagens in kleine groepjes, vaak met anonieme voertuigen om zo niemand te waarschuwen. De politie zou op tientallen locaties in de hoofdstad, waaronder in Molenbeek en Sint-Joost-ten-Node, binnengevallen zijn. Daarbij lag de focus op de Albanese drugsmaffia die zich bezighoudt met de internationale handel van cocaïne en andere verdovende middelen. “We hebben een nieuwe criminele wereld ontdekt die over aanzienlijke financiële en materiele middelen beschikt”, zegt Eric Jacobs, directeur van de federale gerechtelijke politie in Brussel.

“Het gaat om een criminele organisatie die ervan verdacht wordt actief te zijn in de cocaïnehandel tussen Zuid-Amerika en Europa”, zegt Jacobs. “Een groep criminele, gevestigd in België, is verantwoordelijk voor de ontvangst van cocaïne, het uithalen ervan en de herverpakking in Belgische laboratoria.”

“Meer dan 1.300 dagen of 20% van de capaciteit van de FGP Brussel hebben uiteindelijk geleid tot de identificatie van netwerken voor de invoer van cocaïne per zeecontainer of privéjet vanuit Zuid-Amerika via de Europese havens en luchthavens, alsook van netwerken voor de uitvoer naar Italië, Duitsland, Zweden, Engeland, Frankrijk, Nederland en Portugal,” aldus Jacobs.

De politiediensten legden onder meer 6 labo’s bloot waar cocaïne die in België was ingevoerd, werd herverpakt om verspreid te worden over Europa. Ook tonnen producten en materialen die vermoedelijk geïmpregneerd zijn met cocaïne, werden in beslag genomen, naast tientallen wapens, 67 voertuigen, 300 kubieke meter tabak en 1 miljoen euro cash geld. Voor de actie werden 1.100 agenten ingezet.

De bende kwam aan het licht nadat Encrochat gekraakt werd en kon onder meer dankzij de uitgelezen berichten van Sky ECC-telefoons verder in kaart gebracht worden. “Het was de bedoeling de cocaïnehandel naar België zoveel mogelijk te destabiliseren”, klinkt het bij het federaal parket.

VTM NIEUWS-journaliste Nathalie Dyck geeft stand van zaken over Operatie Sky:

Tachtig procent in Brussel

Van de huiszoekingen vonden tachtig procent plaats in Brussel, er was één huiszoeking in Vlaanderen en er vonden ook huiszoekingen plaats in Wallonië. Rond 7 uur kwamen de eerste arrestanten - geblinddoekt - binnen bij de federale politie. Het is de zoveelste klap die het Sky ECC-dossier uitdeelt aan de internationale drugsmaffia en de derde operatie in één week tijd. Gisteren viel de politie binnen op 13 locaties in Antwerpen. Daarbij werden 10 mensen gearresteerd. Zes van hen werken of hadden gewerkt voor een havenbedrijf. En vorige week vielen ook meer dan 300 agenten binnen op 23 locaties - voornamelijk in de provincie Luik, daarbij werden 27 mensen aangehouden.

Bij de 64 arrestanten zitten mensen van Albanese nationaliteit, maar ook Colombiaanse onderdanen. “Dat toont aan dat er drugstrafikanten op ons grondgebied aanwezig zijn die rechtstreeks uit Latijns-Amerika komen”, klinkt het bij de politie.

Wat de rol van de verschillende opgepakte personen in de organisatie was, moet het verdere onderzoek nog duidelijk maken maar volgens directeur Jacobs zijn het vooral de hogere regionen van de organisatie die bij de operatie geviseerd werden. De verschillende arrestanten worden nu voor de onderzoeksrechter geleid, die 48 uur de tijd heeft om te beslissen wie hij onder aanhoudingsbevel plaatst. Gezien het grote aantal opgepakte personen, krijgt de onderzoeksrechter die het dossier leidt, wel versterking van collega’s.

Volledig scherm De eerste arrestanten arriveren geblinddoekt in Brussel. © Photo News

De huiszoekingen vloeien voort uit ‘operatie Sky’. Die zaak barstte in maart 2021 los met huiszoekingen op 200 plaatsen in België. Er volgde een aankondiging dat de politie erin was geslaagd versleutelde telefoons te kraken. Een miljard berichten die criminelen naar elkaar verstuurden, kwamen in handen van het gerecht. Deze namiddag zal het federaal parket - samen met de federale politie een persconferentie houden over de actie.

Bekijk hier de beelden van de politieactie in Brussel:

Volledig scherm Politieagenten maken zich klaar voor grote actie in Brussel © Photo News