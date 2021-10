Operatie lockdown in Kortrijk en Waregem: hoe werkt dat? En wie beslist daarover?

Ouders van gewapende tiener probeerden hem te laten opnemen: “We hebben het voorspeld”

21:35 “Jules is géén gangster. Hij is een jongen die hulp nodig heeft.” Dat zegt de mama van de 18-jarige jongen op wie een hele dag een klopjacht werd gehouden in en rond Kortrijk. Volgens zijn ouders kampt de tiener met mentale problemen. “Drie weken terug probeerden we Jules noodgedwongen op te laten nemen in de psychiatrie. Maar na zeven uur wachten in het ziekenhuis zijn we daar gewoon wandelen gestuurd.”