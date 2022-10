‘Operatie Kerkhof’: deze tips kreeg Cel Vermiste Personen over cold cases

FaroekWie is de man die in 1995 dood werd teruggevonden in een havendok in Brugge? En kan iemand iets vertellen over de knopen en touwen waarmee hij in plastic was ingepakt? De Cel Vermiste Personen stelde deze week via een FAROEK-opsporingsreportage 15 cold cases voor waarin ze de hulp vraagt van het grote publiek - en kreeg meteen heel wat nieuwe informatie binnen.

Faroek Özgünes gaat samen met de politie en het gerecht op zoek naar daders van misdrijven, getuigen en vermiste personen, en roept daarbij de hulp in van lezers en kijkers. Volg al zijn opsporingsreportages op de voet via ons dossier.

De Cel Vermiste Personen werkt al enkele jaren in alle luwte aan ‘Operatie Kerkhof’: de speurders willen het DNA van onbekende doden vergelijken met DNA van vermiste personen, in de hoop zo een doorbraak te forceren in oude verdwijningszaken. Daarom graven ze doden die anoniem begraven zijn terug op, om DNA af te nemen. Wanneer dat geen match oplevert met een vermiste, verschijnt er een opsporingsbericht.

Deze week riep de Cel Vermiste Personen via FAROEK de hulp in van het grote publiek. In de reportage roepen de speurders ook begraafplaatsen, gemeentebesturen en overheden op om te melden of er ergens op hun grondgebied lichamen anoniem begraven liggen. En vragen ze om verdwijningen van lang geleden opnieuw te melden.

Twintig tips

Na de opsporingsreportage kwamen al zo’n twintig tips binnen. Onder meer over de knopen waarmee een onbekende man was ingepakt - nadat hij vermoord was en gedumpt werd in een havendok in Brugge.

Onbekende baby

Er kwamen ook enkele tips binnen over een onbekende baby die dood werd aangetroffen op het strand van Bredene in 2007. En verschillende mensen hebben oude verdwijningen gemeld. De speurders van de Cel Vermiste Personen zullen alle tips nu verder onderzoeken. U kan ook nog steeds zelf helpen: bekijk hier alle opsporingsberichten op de website van de federale politie. Ook als u informatie heeft over een lichaam dat ergens anoniem begraven ligt, of als u iemand kent die lang geleden verdwenen is, dan vraagt de Cel vermiste Personen om dit te melden. Met al uw tips kan u terecht bij de politie via opsporingen@police.belgium.eu.

Volledig scherm Strekdam van Zeebrugge waar een onbekende dode vrouw aanspoelde, en Faroek Ozgünes. © Pieter-Jan Vanstockstraeten