Operatie Kerkhof. Cel Vermiste Personen laat 250 lichamen zonder naam opgraven: “Géén garantie op terugvinden vermist kind. Maar we willen er wel álles aan doen”

“We kunnen de families van een vermiste geen garantie geven dat we hun dierbare zullen vinden. Maar we willen er wel álles aan doen.” Dat zegt Alain Remue van de Cel Vermiste Personen over Operatie Kerkhof. In dat kader stond Remue afgelopen dinsdag toe te kijken aan de rand van een geopend graf in Assebroek, Brugge. Hij zag hoe wetsgeneesheer Geert Van Parys in de put een stuk bot uit het dijbeen zaagde. Dat werd in beslag genomen en overgebracht naar het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie (NICC). Daar gaat het DNA binnenkort in de DNA-databank.