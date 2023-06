“Openstaande facturen najagen kost Belgische bedrijven elk jaar 9,2 miljard euro”

Gasprijzen in twee weken tijd bijna verdubbeld: “Europa heeft de energieoor­log nog lang niet gewonnen van Rusland”

In twee weken tijd is de prijs voor gas verdubbeld op de Europese markt. Hoezo, was de energiecrisis dan niet voorbij? Energie-expert Thijs Van de Graaf (UGent) analyseert de situatie en ziet meer dan één oorzaak voor de prijsstijging: “Niets zegt dat we komende winter weer evenveel geluk zullen hebben.”