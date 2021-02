Openbaar vervoer blijft lijden onder coronacrisis

Ondanks initiatieven van de verschillende operatoren blijft er terughoudendheid bestaan om het openbaar vervoer te gebruiken. Die nam zelfs iets toe in vergelijking met de eerste enquête van de FOD Mobiliteit en Vervoer in juni 2020.

Verplaatsingen per fiets en te voet waren eind vorig jaar iets minder populair. Dertig procent van de respondenten gaf aan dat zij zich meer te voet verplaatsen dan vóór de coronacrisis. In juni was dat 33 procent. Voor de fiets bedroeg het percentage 16 procent, tegenover 22 procent in juni. Die daling is er ook voor woon-werk/schoolverplaatsingen: de fiets gaat van 13 naar 11 procent, te voet gaat van 7 naar 5 procent.