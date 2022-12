Openbaar ministerie gaat op terreurproces voort met voorlezen akte van beschuldiging

OCAD-top­man: “Sinds aanslagen Brussel dreiging eerder van daders die alleen handelen”

Naar aanleiding van de start van het proces over de aanslagen in de luchthaven van Zaventem en het metrostation Maalbeek in Brussel blikt Gert Vercauteren, interim-directeur van het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse OCAD, terug. “De aanslagen van Brussel waren de laatste aanslagen in Europa waarbij Islamitische Staat commando’s kon uitsturen die ginder voor een deel getraind waren en van daaruit gecontroleerd werden”, zei hij in ‘De Ochtend’ op VRT Radio 1. In een persbericht waarschuwt hij voor daders die alleen willen handelen.

2 december