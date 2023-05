Openbaar Ministerie acht Osama Krayem schuldig als mededader terreuraanslagen

De 30-jarige Osama Krayem, een Zweed van Palestijns-Libanese origine, ging onder meer de bestanddelen voor de explosieven kopen. “Zonder die middelen konden geen TATP-explosieven geproduceerd worden”, aldus Somers. Dat de TATP zowel gebruikt werd in de luchthaven als in de metro, maakt Krayem volgens de federaal procureur schuldig aan de feiten op beide locaties.

“Zonder hem was bom nooit ontploft”

Somers benadrukte voorts dat Krayem ervaring opdeed in Syrië als IS-strijder. Precies dat maakte hem interessant voor de productie van de explosieven. Ontmijningsdienst DOVO verklaarde tijdens een eerdere zitting al dat de geproduceerde hoeveelheid TATP zo groot was dat niemand die in z’n eentje had kunnen maken. Somers herinnerde er ook aan dat Krayems DNA werd gevonden op allerhande materiaal dat gebruikt werd bij de vervaardiging van explosieven.

Op 22 maart 2016 deed Krayem zijn bom niet ontploffen in Maalbeek. In plaats daarvan vluchtte hij weg. Maar volgens Somers verandert dat niets aan het feit dat hij schuldig is aan moord. “Zonder hem was de bom in Maalbeek nooit ontploft”, klonk het.