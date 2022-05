Open Wervendag lokt bijna 200.000 fysieke en virtuele bezoekers

vtwonen Tijd voor het terras: zo haal je álles uit je buitenruim­te

De tijd om buiten te vertoeven is aangebroken. Of je nu een klein terras of een riante tuin hebt, slim omspringen met de ruimte is altijd raadzaam. Maar hoe doe je dat stijlvol? Van de juiste indeling tot de beste bloem: vtwonen.be verklapt hoe je iedere vierkante meter optimaal benut.

14 mei