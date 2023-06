Open Vld’er Goedele Liekens krijgt kritiek op laattijdig indienen van kosten voor werkreis naar New York, maar verdedigt zich fel: “Dit is een heksenjacht”

UPDATEOpen Vld’er Goedele Liekens heeft bij de Kamer onkosten ingediend voor een dienstreis naar New York zonder die op voorhand te hebben aangevraagd. Dat meldt Het Nieuwsblad, maar betwist het Kamerlid bij onze redactie. “Het enige dat me verweten kan worden is het laattijdig indienen. De reis op zich was gebruikelijk en volstrekt legitiem”, reageert ze. Liekens hekelt de “heksenjacht” die aan de gang is. “Het is onzin dat ik dit op eigen houtje heb gedaan.”

Het Bestuurscomité van de Kamer, zeg maar het management van het federaal parlement, buigt zich over enkele nota’s van parlementsleden die zelf hun dienstreizen zouden hebben georganiseerd - zonder de Kamer in te schakelen -, waaronder Open Vld-Kamerlid Goedele Liekens. Liekens had pas na haar dienstreis naar New York voor een VN-commissie over de positie van de vrouw een bonnetje voor de vliegtuigtickets ingediend.

Volgens Het Nieuwsblad tilt de Kamer er zwaar aan, maar in een reactie aan HLN betwist Liekens dat. “Het enige dat me kan verweten worden is het laattijdig indienen van de kosten. De dienstreis op zich was gebruikelijk en volstrekt legitiem.” Liekens was - op uitnodiging van de Belgische consul-generaal - naar New York getrokken om er mee de vrouwenrechten te verdedigen. Daarnaast gaf ze er ook een speech voor België, omdat de aanwezige regeringsleden niet langer beschikbaar waren. “Het is dan toch niet abnormaal dat ik die kosten terugvraag.”

Het is onzin dat ik dit op eigen houtje heb gedaan Goedele Liekens, Open Vld-Kamerlid

In de kranten van het Mediahuis staat dat de Kamer had beslist om dit jaar geen lid naar de conferentie te sturen, maar ook dat is fout volgens Liekens. “De Kamer stuurt al tien jaar een vertegenwoordiger. Door een vergetelheid is dat dit jaar niet gebeurd. Het is onzin dat ik dit op eigen houtje heb gedaan.” Het Kamerlid herhaalt dat de heisa gewoon draait rond het laattijdig aanvragen van de vliegtuigtickets. “Een simpele menselijke fout”, klinkt het bij Liekens die “de heksenjacht” hierrond hekelt.

Volgens Liekens heeft ze door het laattijdig indienen ook maar de helft van de gemaakte kosten teruggevraagd. “De reis zou helemaal zijn betaald, mochten we tijdig bij de juiste dienst hebben aangeklopt.” Liekens had er naar eigen zeggen ook geen probleem mee gehad als de kosten niet meer gerecupereerd konden worden, maar betreurt nu dus wel de heisa errond.

“Procedurefout”

Haar collega, Christian Leysen, kwam woensdag ook in het vizier. Volgens de kranten van Mediahuis vroeg Leysen 780,76 euro voor het bijwonen van een parlementaire vergadering die de OESO in Parijs had georganiseerd. De Kamer had echter al Benoît Piedboeuf (MR) afgevaardigd.

Hij schreef zich dus op eigen initiatief in, zonder langs de Kamer te passeren, maar vroeg nadien om zijn onkosten te vergoeden waaronder 186 euro voor de TGV van Rijsel naar Parijs, 286,66 euro voor zijn hotelkosten en 208,50 euro voor een diner. In Het Nieuwsblad verdedigt hij zich, maar bevestigt hij dat hij zijn vraag tot terugbetaling zal terug trekken. “Ik wist niet dat er een probleem was: noem het een procedurefout.”