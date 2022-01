Open Vld wil verblijf in sociale woning beperken tot 9 jaar voor arbeidsgeschikte huurders

“We zitten midden in een dubbele Vlaamse wooncrisis”, zegt Somers in De Morgen. “Enerzijds is er een enorm tekort aan sociale woningen. Anderzijds wordt het ook voor steeds meer tweeverdieners moeilijker om een eigen woning te verwerven, door de stijgende prijzen. De discussie of we de 500 miljoen van minister Diependaele moeten voorbehouden voor sociale woningen of aan de private sector moeten geven, is in dat licht eigenlijk een discussie in de marge. 500 miljoen euro, dat zijn zo’n 2.500 woningen.”