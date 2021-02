Open Vld wil tekst en uitleg van Sihame El Kaouakibi: “Ze gijzelt de partij”

Zwijgak­koord legt Vlaams Parlement aan banden, tot ongenoegen van sommige parlements­le­den: “Veel macht uit handen gegeven aan regering”

6:06 Parlementsleden van de meerderheid mogen in het Vlaams Parlement geen voorstellen van decreet of resolutie indienen zonder voorafgaand akkoord in die meerderheid. Dat zogenaamde zwijgakkoord is afgesproken tussen de coalitiepartners CD&V, N-VA en Open Vld bij de vorming van de Vlaamse regering en moet de parlementsleden van de meerderheid in de pas doen lopen, zo schrijft De Tijd vandaag.