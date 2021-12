Open Vld wil spoedplan tegen grote personeelstekorten: “Straks zitten we met lege winkelrekken of bedrijven die moeten sluiten”

Het tekort aan personeel was al structureel, maar door de vierde coronagolf komt daar nu nog eens een forse uitval van werknemers bovenop. "En dit in de drukke eindejaarsperiode", zeggen Vlaams parlementslid Tom Ongena en Kamerlid Tania De Jonge (Open Vld). “Als we niet dringend in actie komen, zitten we straks met lege winkelrekken of bedrijven die moeten sluiten.”



Met een combinatie van drie federale en een Vlaamse maatregel willen de liberalen de situatie aanpakken.