Open Vld wil sociaal akkoord voorlopig niet goedkeuren: “Hier hangt een prijskaartje aan vast”

De Vlaamse liberalen willen het sociaal akkoord waarover de sociale partners vorige maand een akkoord bereikten voorlopig niet goedkeuren. Dat schrijft ‘De Standaard’ donderdag en wordt bevestigd in regeringskringen. "Wij zijn er in principe voor om een sociaal akkoord uit te voeren als dat er is, maar hier hangt een prijskaartje aan vast", klinkt het.

De vakbonden en werkgevers in de Groep van Tien moesten zich buigen over een sociaal akkoord voor de periode 2023-2025. Ze raakten het onder meer eens om het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) – het vroegere brugpensioen – te verlengen tot juni 2025 en om meer overuren te kunnen presteren op een fiscaal gunstige manier.

De regering moet zich nu over dat akkoord buigen, maar Open Vld wil dat voorlopig niet goedkeuren, schrijft ‘De Standaard’ donderdag. Dat wordt bevestigd in regeringskringen. "Wij zijn er in principe voor om een sociaal akkoord uit te voeren als dat er is, maar hier hangt een prijskaartje aan vast", klinkt het in liberale hoek. Volgens ‘De Standaard’ kosten de soepelere overuren 174 miljoen euro in 2025.

Ergernis

De Vlaamse liberalen wijzen erop dat er net een begrotingscontrole is geweest en pleiten ervoor om het dossier te bekijken in het kader van het begrotingsconclaaf in oktober, zodat de maatregelen elders gecompenseerd kunnen worden. "We moeten van Europa het begrotingstekort verlagen. Vandaar dat we voorzichtig willen zijn.”

Elders in de regering wekt de houding van Open VLD ergernis. "Het is bizar om op de hoge kostprijs te wijzen", zegt een socialistische bron. "De prijs is net zeer beperkt in vergelijking met vorige sociale akkoorden."

Bovendien is het "niet eerlijk" om de kwestie naar het begrotingsconclaaf van komend najaar door te verwijzen terwijl er tijdens de begrotingscontrole van maart meermaals is gevraagd om het sociaal akkoord te bespreken, wat de premier volgens de socialisten heeft geweigerd. Tot slot moeten de meeste maatregelen ten laatste op 1 juni ingaan. "Alle vicepremiers en de premier zijn daarvan op de hoogte", klinkt het.

Het kernkabinet zou zich morgen opnieuw over het dossier buigen.