Open Vld wil "Oekraïense moeders" aan de slag in kinderopvang of dienstenchequesector

Vlaams Parlementslid voor Open Vld Tom Ongena pleit ervoor om de Oekraïense vluchtelingen in Vlaanderen sneller aan werk te helpen. Hij ziet onder meer kansen om de "vele Oekraïense moeders" te begeleiden naar jobs in de kinderopvang of de dienstenchequesector, zegt hij.

Van de zowat 32.000 Oekraïense vluchtelingen in Vlaanderen zijn er iets meer dan 7.000 ingeschreven bij de VDAB, zegt Ongena, en van hen is net geen kwart aan het werk. In Nederland is volgens Ongena ruim 75 procent van de Oekraïense vluchtelingen aan de slag, al zijn die cijfers volgens de VDAB fout en werkt maar 46 procent van de Oekraïners in Nederland. Desalniettemin "hinkt Vlaanderen achterop", concludeert de Open Vld'er. "En dat terwijl veel van die mensen net willen werken en bedrijven soms hopeloos op zoek zijn naar personeel."

Ongena vraagt dat de VDAB veel meer inzet op "actieve jobmatching" tussen werkgevers en Oekraïense vluchtelingen. Maar daarnaast kan er voor hem ook sprake zijn van een iets dwingendere aanpak. Zo moeten Oekraïense vluchtelingen met een equivalent leefloon verplicht een activeringstraject volgen, vindt hij. "Van wie een leefloon krijgt verwachten we dat hij of zij een job zoekt", klinkt het, al zouden er wel uitzonderingen mogelijk zijn voor wie een gegronde reden heeft. Ongena "ziet in het bijzonder een mogelijkheid om de vele Oekraïense moeders onder de vluchtelingen te begeleiden naar de kinderopvang of dienstencheques", zegt hij. Hij rekent ook op een snellere erkenning van Oekraïense diploma's.

Bonus-malusregeling

Naast de vluchtelingen moeten ook de steden en gemeenten voor Ongena geresponsabiliseerd worden. Dat kan met een bonus-malusregeling, oppert hij: gemeenten die Oekraïners aan het werk krijgen, moeten financieel beloond worden, zij die dat niet doen financieel bestraft. Vlaams Parlementslid voor N-VA Maaike De Vreese is daar geen voorstander van. De OCMW's krijgen via het federale niveau al een verhoogde terugbetaling van het leefloon en dat werkt "helemaal niet activerend", zegt ze, "laat staan dat het de lokale besturen stimuleert om de Oekraïense vluchtelingen snel aan het werk te helpen". Daar een bonus-malussysteem bovenop doen noemt De Vreese "te gek voor woorden". De N-VA vraagt om het leefloon te schrappen en enkel nog reguliere opvang in de vorm van bed-bad-brood te voorzien.

De VDAB zet volgens woordvoerster Joke Van Bommel in op "verdiepende acties" in het traject naar werk, in tegenstelling tot de "snelle matching" bij de noorderburen. Het gaat dan onder meer om lessen Nederlands, job- en taalcoaching, individuele beroepsopleidingen en vormen van stages, terwijl Oekraïners volgens Van Bommel in Nederland zelfs gewoon worden uitgesloten van een taalopleiding.

Vlaanderen doet het overigens niet zo slecht in vergelijking met andere buurlanden, zegt Van Bommel. Zo is in Duitsland ongeveer 12 procent van de ruim 405.000 Oekraïense vluchtelingen aan het werk, al worden gepensioneerden ook tot dat totaalcijfer gerekend. In Oostenrijk gaat het om ongeveer 13 procent, zegt de VDAB.