Open Vld wil niet weten van herstelbetalingen aan Congo

Experten over spijtbetuiging koning Filip in Congo: “Met deze toespraak zijn eerste stappen gezet, maar we moeten niet te snel deze bladzijde omslaan”

Oppositieleden Kurt Ravyts (Vlaams Belang) en Tomas Roggeman (N-VA) merkten op dat er binnen de meerderheid wèl fracties zijn die verder willen gaan en doelden daarmee op de groenen. In zijn tussenkomst had Ecoloparlementslid Defossé het inderdaad over “noodzakelijke en essentiële herstellingen”, al luidde het in zijn repliek dat herstellingen ook niet-financieel kunnen zijn.

In zijn antwoord benadrukte vicepremier Georges Gilkinet (Ecolo) in naam van premier Alexander De Croo dat de Congolezen geen officiële verontschuldigingen vragen. “Ze willen vooral dat we samen een nieuw hoofdstuk schrijven en dat we naar de toekomst kijken”, luidde het. “Om samen dat nieuw hoofdstuk te schrijven, is het belangrijk dat we ons verzoenen met het verleden. In die context moeten de woorden van de koning begrepen worden.”