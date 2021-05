Open Vld wil meer inzetten op thuiszorg voor chronisch zieke kinderen

De verzorging en behandeling van chronisch zieke kinderen gebeurt traditioneel in ziekenhuizen en revalidatiecentra, maar er zou ook meer moeten gekeken worden naar de mogelijkheden van de thuiszorg. Dat stelt Open Vld-parlementslid Freya Saeys, die over de kwestie een conceptnota heeft uitgewerkt.

Wie een ernstig ziek kind heeft, is voor de diagnose en behandeling aangewezen op het ziekenhuis. Ook het verdere traject speelt zich vaak af in een residentiële omgeving, een ziekenhuis of een revalidatiecentrum.

Als het van Vlaams parlementslid Freya Saeys afhangt, moet ook de thuiszorg van bij de start betrokken worden, vooral omdat een ernstige ziekte meer is dan enkel een puur medisch traject. “Bij een chronisch ziek kind wordt vaak onvoldoende aandacht geschonken aan onderwijs, vrijetijdsinvulling en gezinsleven”, zegt Saeys. “Die zaken zijn echter essentieel voor de (sociale) ontwikkeling van een kind. Zorg in de vertrouwde thuisomgeving is cruciaal om tegemoet te komen aan alle noden en behoeften van zowel het kind als het gezin. Om dat te bereiken moeten we zorgprofessionals zoals kinderartsen en verpleegkundigen meer betrekken bij de zorg in het thuismilieu”, zegt de Open Vld-politica.

Voor gezinnen met ernstig zieke kinderen zijn er nu nog vaak belangrijke knelpunten of onzekerheden. Zo is er nog een gebrek aan kinderverpleegkundige expertise in de thuiszorg. Gezinnen opteren ook nog vaak voor een (te) lange opname in een revalidatiecentrum omdat men niet zeker is over de veiligheid en kwaliteit van de thuiszorg.

Daarom wil Saeys de rol en de kwaliteit van de thuiszorg graag versterken. Het uiteindelijke doel is om aan elk kind en elk gezin zorg thuis aan te bieden in aanvulling op de residentiële zorg. “Wanneer een kind uit een revalidatiecentrum of ziekenhuis wordt ontslagen, beschikken ze daar meestal over een individueel document dat tijdens de opname werd gemaakt. Dit document kan bij het ontslag verder worden verfijnd om zo te komen tot een echt ‘plan’ dat weergeeft waaraan een integraal zorg- en begeleidingstraject moet voldoen, ook thuis”, besluit Saeys.