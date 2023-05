Open Vld wil heffingen en accijnzen op groene stroom schrappen: dit betekent dat voor jouw factuur

CD&V vreest voor impact Europese natuurher­stel­wet: “Vlaanderen kan tot 172.000 hectare landbouw­grond verliezen”

In het Europees Parlement is vandaag gedebatteerd over de zogenaamde natuurherstelwet. De Europese Volkspartij (EVP) vreest dat door de maatregelen “mogelijk 172.000 hectare aan bruikbare landbouwgrond in Vlaanderen zal verdwijnen”. Dat zegt Tom Vandenkendelaere (CD&V). Op zijn initiatief hebben 25 Europarlementsleden uit vijftien lidstaten een brief gestuurd naar klimaatcommissaris Frans Timmermans met de vraag het voorstel in te trekken.