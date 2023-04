Open Vld “weigert elk overleg”, volgens politievakbond VSOA

Na de annulatie van een event van Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert in Rijkhoven (Bilzen) wijst politievakbond VSOA de liberale partij met de vinger. Lachaert reageerde verontwaardigd op de beslissing van de burgemeester en partijgenoot Bruno Steegen, maar volgens VSOA gaat het om een “strategisch één-tweetje”. Open Vld zou elk overleg weigeren, aldus nationaal voorzitter Vincent Gilles in een persbericht.

VSOA haalt fors uit naar de Vlaamse liberalen: “De beslissing van de burgemeester is gebaseerd op een strategisch politiek complot om de politievakbonden in een kwaad daglicht te stellen. Er was geen enkel element aanwezig om zo een drastische beslissing te nemen.”

Gilles speculeert over een andere reden voor het afgelasten. “Of zou het kunnen dat er niet genoeg inschrijvingen waren, en dat per toeval dezelfde avond Conner Rousseau in Bilzen voor een volle zaal aan het spreken was?”, schrijft de vakbondsman.

KIJK. In februari werd Lachaert bekogeld door voetzoekers van politievakbonden

Naast het voorval van maandagavond beklaagt de VSOA dat Open Vld niet zou willen onderhandelen met de politievakbond. “We reiken de hand, maar Open Vld weigert deze. Open Vld neemt geen enkel initiatief om deze situatie op te lossen, integendeel. Ze blijven onwaarheden vertellen en zetten mensen tegen mekaar op.”

VSOA-voorzitter Gilles dreigt met nieuwe acties. “Door de houden van de Open Vld-excellenties zijn wij als politievakbond verplicht om acties te blijven voeren. En wij zullen dat doen totdat er serieuzere gesprekken worden opgestart.”

In februari vond al een actie door de politievakbonden plaats bij Egbert Lachaerts bezoek aan het West-Vlaamse Oudenburg. De Open Vld-voorzitter werd er bekogeld met voetzoekers, omdat de vakbonden kwaad zijn over het afspringen van het onderhandelde loonakkoord. Uit voorzorg wordt het ‘Vragenvuur’ in Bilzen geannuleerd.

KIJK. Ook een eerdere editie van ‘Vragenvuur’, in Bree, moest stilgelegd worden omdat er rook van een rookbom in het ventilatiesysteem terechtkwam