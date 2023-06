Open Vld-voorzitter roept digitaal partijbureau samen na desastreuze peiling, Els Ampe haalt uit naar partijtop: “Zet mens op één. Niet partij, premier of ‘zoontjes van’”

Update“Geen commentaar op peilingen — goed of slecht”, is het mantra op het Open Vld-hoofdkwartier. Maar onder de waterlijn is bij de Vlaamse liberalen wel een diepe teleurstelling over hun desastreus peilingsresultaat te voelen. Open Vld-vicepresident van de Vlaamse regering Bart Somers sprak op Radio 1 wel zijn steun uit voor voorzitter Egbert Lachaert, Vlaams parlementslid Els Ampe haalt op Twitter dan weer keihard uit naar de partijtop.

KIJK. Wat is er aan de hand met Open Vld? VTM NIEUWS-journalist Karel Lattrez legt uit

Om te vermijden dat Open Vld een café wordt waar openlijk gevochten wordt, roept voorzitter Egbert Lachaert zaterdagmiddag een digitaal partijbureau samen, zo verneemt onze politieke redactie.

Dat is een strategie die Lachaert na een aantal vorige peilingen ook al hanteerde, om te vermijden dat iedereen in de media z’n zegje zou doen over het slechte peilingsresultaat. Na een vorige slechte peiling kreeg Lachaert de wind van voren van enkele oude tenoren — zoals Karel De Gucht — en lekte achteraf alle pittige info uit in de pers. Dat wil hij dit keer vermijden. “We hebben er samen belang bij naar buiten rustig en sereen te blijven”, klinkt het in een interne mededeling naar de Open Vld-leden.

Net als ondervoorzitter van Open Vld Stephanie D’Hose blijft ook Somers achter de partijvoorzitter staan. “Geen gemakkelijke situatie”, vat de Mechelse burgemeester de situatie voor de Vlaamse liberalen samen. “We moeten ons daar intern over bezinnen", klinkt het. Voorzitter Egbert Lachaert treft volgens Somers geen schuld. “Egbert doet zijn uiterste best, en haalt in moeilijke omstandigheden alles uit de kast”.

Ondanks de slechte resultaten in de peiling, gelooft Somers in de toekomst. “Ik ben van nature een optimist. Als we er hard aan werken, is vooruitgang mogelijk”, besluit hij positief.

Geloofwaardigheid

Minder optimistisch is Vlaams Parlementslid Els Ampe. In een video, opgenomen voor het partijbureau van Open Vld in Brussel, haalt de Open Vld-politica uit naar de partijtop. “Het is hier doods. Het partijbureau gaat zelfs niet fysiek door, zodat we elkaar in de ogen kunnen kijken, neen, het is online", steekt ze van wal. Ampe ziet een duidelijke oplossing voor de slechte resultaten: “Zet de mens op één, in plaats van de politiek", klinkt het. Ze haalt vervolgens een aantal voor de liberalen pijnlijke dossiers aan, zoals het gedwongen ontslag van voormalig staatssecretaris van Begroting Eva De Bleeker na een fout in de begroting van 1,3 miljard euro, en stelt de geloofwaardigheid van haar partij in vraag. “Hoe kan je geloofwaardig een land leiden als je je partij nog niet kan leiden”, vraagt Ampe zich luidop af. “Zet de mens op één. Niet de partij, niet de premier, niet ‘de zoontjes van’”.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.