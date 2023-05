Open Vld-voorzitter Lachaert wil komaf maken met eindeloos leefloon voor “wie onvoldoende moeite doet”

Wie zijn best doet, moet vooruit kunnen gaan in de samenleving en moet kunnen opklimmen op de sociale ladder. Maar die sociale ladder is een trapladdertje geworden en de ‘Belgian Dream’ is dringend aan herstel toe, schrijft Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert in zijn essay ‘Vrije mensen groeien’, dat vrijdag werd voorgesteld in Sint-Jans-Molenbeek. Zo pleit hij onder andere voor schoolplicht en een plafond op de sociale voordelen voor niet-werkenden.

In zijn essay schrijft Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert dat er een plafond moet komen op de sociale voordelen voor niet-werkenden. Wie “onvoldoende moeite doet” moet ook zijn leefloon kunnen verliezen en terugvallen op “louter noodzakelijke, materiële steun”, zo vindt Lachaert.

Na de Koude Oorlog en de val van de Berlijnse Muur haalde de liberale ideologie de bovenhand. Vrijheid en de vrije markt leken de sleutels voor een betere en meer welvarende samenleving, maar intussen zijn we van die “blauwe wolk afgetuimeld” en staat de “liberale belofte van vrijheid en vooruitgang sterk onder druk”, zo erkent Lachaert in zijn essay. Er is onzekerheid en onbehagen over grote uitdagingen, zoals migratie of de klimaatcrisis.

Om die uitdagingen het hoofd te bieden, is niet minder liberalisme nodig maar net meer. “Meer vrijheid, meer vooruitgangsoptimisme en meer verantwoordelijkheid”, zo vat Lachaert het liberale DNA samen. Met zijn essay wil Lachaert, net als zijn voorganger Guy Verhofstadt met zijn burgermanifesten in de jaren negentig, de liberale ideologie aanscherpen. De Open Vld-voorzitter lanceert zijn essay in volle aanloop naar het partijcongres van de Vlaamse liberalen (12-14 mei).

Schoolplicht

Om mensen opnieuw te doen geloven in groei en vooruitgang, moet de haperende ‘sociale lift’ hersteld worden. Lachaert noemt dat herstel zelfs “de allerbelangrijkste uitdaging die anno 2023 voor liberalen weggelegd is”. Het herstel begint volgens de Open Vld-voorzitter in het onderwijs.

De Vlaamse liberalen dringen al langer aan op een verlaging van de leerplicht van zes naar drie jaar om zo de onderwijskansen te vergroten. Maar als het van Lachaert afhangt, kan de onderwijskwaliteit ook beter gegarandeerd worden door de “omschakeling van leerplicht naar schoolplicht”. Minder in plaats van meer thuisondewijs dus. “Ik zou het thuisonderwijs beperken tot kinderen die bijvoorbeeld om medische redenen enkel thuis les kunnen krijgen”, legt Lachaert uit.

Leefloon verliezen

Daarnaast moet het verschil tussen werken en niet-werken groter worden, een liberale klassieker. “Er moet een plafond komen op de vele sociale voordelen die niet-werkenden kunnen combineren”, luidt het. Niet alleen de werkloosheidsuitkeringen moeten beperkt worden in de tijd, ook wie een leefloon krijgt “kan niet ten eeuwige dage een vrijgeleide krijgen om passief te blijven”. Wie met andere woorden “onvoldoende moeite doet”, kan zijn leefloon verliezen en zal dan terugvallen op “louter materiële steun voor basisbehoeften”.

“Een leefloon is een aanzienlijk bedrag dat gekoppeld is aan andere voordelen. Dan kom je aan bedragen die iemand aan de kassa van de Colruyt niet verdient. Dan mogen we toch ook vragen dat iemand met een leefloon zijn best doet, bijvoorbeeld om de taal te leren, om een job te zoeken, om af te kicken van een verslaving? Wie dat blijft weigeren, kunnen we nog wel een dak boven het hoofd garanderen en onderwijs voor de kinderen, maar we moeten ook een sanctie inbouwen”, zo licht Lachaert zijn voorstel toe.

David vs. Goliath

Lachaert houdt in zijn essay ook een opvallend pleidooi voor een vrije markt met meer aandacht voor de kleine ondernemingen tegenover het model van dominante multinationals. Dat model van dominante multinationals ontspoort nu vaak in een markt van monopolies of oligopolies. Op die manier komt de vrije concurrentie en de vrije keuze onder druk te staan. Dat is volgens Lachaert “geen anti-ondernemersstandpunt”, maar net een pleidooi om de vrije markt en zelfstandige ondernemers te beschermen tegen “uitwassen”.