Open Vld-voorzitter Lachaert roept vandaag partijbureau samen na desastreuze peiling

KIJK. Wat is er aan de hand met Open Vld? VTM NIEUWS-journalist Karel Lattrez legt uit

Dat is een strategie die Lachaert na een aantal vorige peilingen ook al hanteerde, om te vermijden dat iedereen in de media z’n zegje zou doen over het slechte peilingsresultaat. Na een vorige slechte peiling kreeg Lachaert de wind van voren van enkele oude tenoren — zoals Karel De Gucht — en lekte achteraf alle pittige info uit in de pers. Dat wil hij dit keer vermijden. “We hebben er samen belang bij naar buiten rustig en sereen te blijven”, klinkt het in een interne mededeling naar de Open Vld-leden.