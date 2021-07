Open Vld-voorzitter Lachaert over dreigement PS: “Nu regering laten vallen, krijg je niet uitgelegd”

Dat PS en Ecolo ermee dreigen de federale regering te laten vallen als er een hongerstakende asielzoeker zou overlijden, is volgens Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert “onverantwoord” en “onbegrijpelijk”. Dat zei hij in Terzake. Lachaert verwijst naar de coronacrisis en de overstromingen. “Nu een regering laten vallen, dat krijg je onmogelijk uitgelegd. Niet in het noorden van het land en niet in het zuiden van het land”, aldus Lachaert.