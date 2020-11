Open Vld-voorzitter Lachaert: “Met deze regering komt er geen meerwaardebelasting”

Begin deze maand bereikte de federale regering een akkoord over de effectentaks . Op alle effectenrekeningen met een gemiddelde waarde van meer dan 1 miljoen euro zal een solidariteitsbijdrage van 0,15 procent per jaar worden gevraagd. De opbrengst, volgens de eerste voorzichtige inschattingen van de administratie zo’n 420 miljoen euro per jaar, gaat naar de financiering van de gezondheidszorg.

De vraag is echter of die taks zal volstaan. Op de vraag of er geen meerwaardebelasting op de winst die gemaakt wordt bij de verkoop van huizen of aandelen, moet komen antwoordde Lachaert heel duidelijk “neen”. “Voor Open VLD was dat bij de vorming van de regering een breekpunt “, zegt Lachaert. “Wij zouden niet in een regering stappen als er een dergelijke belasting zou komen. In het regeerakkoord staat dat er een eerlijke bijdrage zal komen van die personen die de grootste draagkracht hebben. Dat is die effectentaks. Meer komt er niet.”