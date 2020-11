Open Vld-voorzitter Lachaert: “Anderen vernederen behoort tot het DNA van N-VA”

Lachaert reageerde op een tweet van N-VA-kopstuk Theo Francken die een artikel uit Het Laatste Nieuws bovenhaalde met daarin de programmapunten van Lachaerts campagne dit voorjaar om partijvoorzitter te worden. Een daarvan is géén kernuitstap in 2025.



Iets wat uitbater Engie-Electrabel net wel voorbereidt, nu de federale regering de intentie heeft om te kiezen voor de bouw van nieuwe gascentrales. Voor Engie-Electrabel is de conclusie duidelijk: met de huidige regering is de kernuitstap onvermijdelijk. N-VA is hier altijd fel tegen gekant geweest en krikt de laatste dagen de advertenties op sociale media hierover op. “Pijnlijker wordt het niet”, zo confronteerde Francken Lachaert met zijn eerdere beloftes.



Maar die reageerde gepikeerd: “Dat heet een coalitie vormen, Theo. Met geven en nemen. Met respect en in vertrouwen. Een coalitiesysteem is geen dictatuur van 1 partij over de anderen.Bij de N-VA denken ze daar anders over. Anderen vernederen behoort tot het DNA. Daarom mislukten jullie ook in de formatie.”