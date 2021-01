Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert stoort zich aan “overcommunicatie van virologen en experts”

Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert stoort zich aan de overcommunicatie van virologen en experten de afgelopen weken. “De burgers doen zo hun best en zitten mentaal zo diep, die hebben daar echt geen boodschap aan”, zei hij vrijdag in De Ochtend op Radio 1. Lachaert roept op “zich terughoudender op te stellen”. Dat doet hij een dag nadat MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez ook al uithaalde naar viroloog Marc Van Ranst. In een gesprek met HLN LIVE zegt Marc Van Ranst “niet onder de indruk” te zijn van de kritiek. Collega-viroloog Emmanuel André noemt de persoonlijke aanval van Bouchez richting Van Ranst dan weer een terugkeer in de tijd, naar “toen de aarde niet rond mocht zijn”.

“Virologen en experten hebben hun expertise en die moet je respecteren. Maar persoonlijk heb ik me de laatste twee weken wat gestoord aan de overcommunicatie van de virologen en experten. Elke avond, op alle media, met allerlei scenario’s en rampberichten.”



“Onzekerheden rondstrooien, daar moet je heel voorzichtig mee zijn”, vindt hij. “We zitten op een breekpunt in de motivatie van de bevolking in het volhouden van de maatregelen en dan moet men zich echt wat terughoudender opstellen.”



Lachaert vreest dat een en ander niet goed is voor het mentale welzijn. “De burgers doen zo hun best en zitten mentaal zo diep, die hebben daar echt geen boodschap aan. Dat is een probleem voor het draagvlak en de motivatie van de mensen. Ik denk dat veel mensen daar wat moeite mee hebben.”

Premier Alexander De Croo (Open Vld) riep donderdag in de Kamer al op tot voorzichtigheid met betrekking tot de snel verspreidende mutanten van het coronavirus, maar ook tot rust in de communicatie. “Laten we ons allemaal beperken tot de zaken waar we feiten voor hebben. De situatie in ons land is niet zo moeilijk als in veel andere ons omringende landen, en voorzichtigheid en rust zullen ons helpen om die voordelige situatie te kunnen behouden.”

Bouchez vs. Van Ranst

Eerder deze week haalde ook MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez opnieuw uit naar viroloog Marc Van Ranst. Die laatste had in De Afspraak gezegd dat er geen enkel perspectief is voor de heropening van de kappers op 13 februari. Volgens Bouchez ging Van Ranst daarmee zijn boekje als expert te buiten gegaan. “Als u aan politiek wil doen, moet u in de politiek stappen. Gezondheid voorop. Maar graag objectivering, wetenschappelijke studies, creativiteit en aandacht voor geestelijke gezondheid”, schreef Bouchez op Twitter.

Van Ranst laat de kritiek niet aan zijn hart komen, en zegt niet onder de indruk te zijn van de verwijten van Bouchez. “Uiteindelijk beslist de regering of de kappers opengaan of niet, dat is hun beslissing. Maar als men mij uitleg vraagt over het GEMS-rapport, waarin het anders stond, dan ga ik niet plots van gedacht veranderen", stelt hij duidelijk.

Quote Wanneer een partijvoor­zit­ter een wetenschap­per persoon­lijk aanvalt omdat de feiten die hij aandraagt hem niet bevallen, gaan we eeuwen terug in de tijd, toen de aarde niet rond mocht zijn Viroloog Emmanuel André

De Franstalige viroloog Emmanuel André schiet zijn collega te hulp met een felle reactie op de uitspraken van Bouchez. “Wanneer een partijvoorzitter een wetenschapper persoonlijk aanvalt omdat de feiten die hij aandraagt hem niet bevallen, gaan we eeuwen terug in de tijd, toen de aarde niet rond mocht zijn”, schrijft hij op Twitter.

