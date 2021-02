Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert roept op tot kalmte in affaire El Kaouakibi: “Mensen kunnen op het einde van de rit onschuldig blijken”

Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert heeft vrijdag in de studio van VTM NIEUWS opgeroepen tot kalmte in de heisa rond Vlaams parlementslid Sihame El Kaouakibi. “Hoe schuldig iemand ook mag lijken in de media of op sociale media, laten we alstublieft opletten. Mensen kunnen op het einde van de rit onschuldig blijken”, aldus Lachaert. De voorzitter kijkt ook in eigen boezem. “Ik denk dat we hier een aantal lessen uit moeten trekken naar hoe men rekruteert naar verkiezingen toe.”

Vlaams parlementslid Sihame El Kaouakibi (Open Vld) is in twee stevige stormen terecht gekomen. Enerzijds zijn er de berichten over mogelijk misbruik van subsidies bij haar vzw Let’s Go Urban, anderzijds is er commotie over het ‘lanceringsbedrag’ van ruim 50.000 euro dat de Antwerpse in 2019 ontving voor haar campagne bij haar overstap naar de politiek.

Non-actief

Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert vroeg donderdag de statutaire commissie van Open Vld om El Kaouakibi tijdelijk op non-actief te zetten. Lachaert stelde de ingreep voor “als bewarende maatregel ter bescherming van zowel haar als de partij in afwachting van de resultaten van de lopende onderzoeken”.

Gisteren kreeg de voorzitter eindelijk El Kaouakibi zelf aan de lijn. “Ik was heel blij om haar zelf te horen”, verklaart hij daarover aan VTM NIEUWS. “Ze heeft ook goed meegeholpen om eindelijk transparantie te krijgen over de facturen die er waren, want voor mij was dat niet zo gemakkelijk om dat te gaan uitvissen”, laat hij optekenen. “Het is voor haar geen gemakkelijke periode”, klinkt het ook. “Zij moet zich verweren tegen iets wat voor haar niet evident is. Mentaal is het heel moeilijk.”

Of El Kaouakibi misschien het slachtoffer is geworden van anderen (donderdag diende ze zelf een strafklacht in inzake het dossier van Let’s Go Urban, red.)? “Dat weet ik niet en daar kunnen wij ons als partij ook niet over uitspreken”, aldus Lachaert. “Dat is ook de reden waarom ik gisteren het initiatief genomen heb om haar op non-actief te laten plaatsen. Ik denk gezien de commotie die er is rond Let’s Go Urban enerzijds, waar de partij niet bij betrokken is, en anderzijds de politieke zaak - dat je die twee beter uit elkaar houdt. Ook in ieders belang om de rust te herstellen.”

‘Niet te snel oordelen’

Als blijkt dat El Kaouakibi onschuldig is, zal de Open Vld-voorzitter die non-activiteit “zeker en vast” opheffen. “Hoe schuldig iemand ook mag lijken in de media of op sociale media, laten we alstublieft opletten. Mensen kunnen op het einde van de rit onschuldig blijken te zijn", zegt hij ook.

Waar rook is, is vuur? “Dat is het gevaarlijke. Ik weet dat mensen snel oordelen op zaken die men ziet passeren. Maar weet dat het even goed kan dat binnen één jaar en na heel wat onderzoek blijkt dat er niets foutgelopen is. Dan is dat voor Sihame heel erg geweest en dan moeten we dat persoonlijk ook zo inschatten. Wij zullen haar nu op non-actief plaatsen voor de rust en de kalmte in het dossier, maar iemand is onschuldig tot het tegendeel bewezen is.”

Volledig scherm Voormalig Open Vld-voorzitter Gwendolyn Rutten met Sihame El Kaouakibi in 2019. © Photo News

Gwendolyn Rutten in de fout?

En wat met de imagoschade voor Open Vld? “Ik ga niet ontkennen dat dit - ik ben nog niet lang voorzitter van de partij - niet de leukste passage is. Maar goed, het is dan de rol van een voorzitter om ook in woelig water het schip hier uit te sturen. Ik denk dat we ook naar de toekomst toe hier een aantal lessen uit moeten trekken naar hoe men rekruteert voor verkiezingen.”

Is zijn voorganger Gwendolyn Rutten in de fout gegaan? “Ik ga hier niet het proces maken van het verleden”, reageert Lachaert. “Ik ben voorzitter sinds vorig jaar. Het is aan mij om die verkiezingen van 2024 goed voor te bereiden.”

Lachaert stelt dat “Gwendolyn die beslissing heeft genomen met alle goede bedoelingen, om in kieskring Antwerpen, waar het voor Open Vld niet gemakkelijk is, een uniek figuur met een uniek parcours, zoals Sihame, te betrekken bij de partij”. “Ik denk dat dit legitieme redenen zijn waarom een partijvoorzitter dat doet op dat moment. Natuurlijk kunnen we ons achteraf gaan afvragen, met alles wat er in de media verschijnt, ‘was dat een goede beslissing?’... Een voorzitter moet soms beslissingen nemen die achteraf goed of slecht blijken uit te draaien.”

Niet de enige partij

De liberaal werpt nog op dat “Open Vld niet de enige partij is die transfers doet of mensen binnenhaalt die andere partijen ook willen binnenhalen”. “Sihame was bevraagd door tal van partijen om erbij te komen. Ik denk dat we daar allemaal lessen uit moeten trekken. Eén, je moet op eigen talent inzetten. En twee, als je extern rekruteert - wat een meerwaarde kan zijn - dan moet je goed screenen, goed de mensen begeleiden, ... Ik ga als partijvoorzitter een programma ontwikkelen om mensen intern en extern goed op te leiden en voorbereiden naar 2024 toe.”

Volledig scherm Sihame El Kaouakibi. © Photo News

103.000 euro aan facturen?

VTM NIEUWS wierp nog op dat er nu sprake lijkt van tot wel 103.000 euro aan facturen die de liberale partij zou betaald hebben aan El Kaouakibi en haar vennootschappen. Lachaert weerlegt dat.

“Het heeft ons een beetje tijd gekost om alles te reconstueren, maar intussen hebben we meer duidelijkheid over hoe het in elkaar zit.” Volgens Lachaert is de 53.000 euro waarvan eerder sprake “exact de steun die beloofd is geweest door de partij”. Dat was “afgesproken indertijd, en ook effectief teruggevonden”. Een ander vermeld bedrag van 50.000 euro “staat daar los van”.

“Voor alle duidelijkheid, ik denk dat als je dat bedrag noemt van 103.000, dan zijn we zaken door elkaar aan het halen”, zegt de voorzitter. “Er is een engagement door mijn voorganger genomen naar mevrouw El Kaouakibi om haar campagne in 2019 te ondersteunen, en zij kreeg daar een budget voor van 53.000 euro. We hebben twee facturen teruggevonden die voor dat bedrag in de partij binnengebracht zijn, door de partij betaald.”

“Het tweede deel dat we gevonden hebben, is voor de campagne in Antwerpen, voor de Kamerlijst en het Vlaams parlement. Voor verschillende topkandidaten op die lijst heeft een reclamebureau campagne gevoerd, en dat voor 50.000 euro. Dat is een bureau waar mevrouw El Kaouakibi zelf ook bij betrokken is. Dat is dus geen persoonlijke steun voor haar geweest. Daar staan prestaties tegenover voor meerdere kandidaten.”

