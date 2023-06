Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert reageert voor het eerst na desastreuze peiling voor zijn partij

Lachaert noemde zichzelf de voorzitter van “een partij met bekommernissen”, zo zei hij in ‘Terzake’ op Canvas. “Als de situatie moeilijk is, moeten we niet aan paniek gaan doen. Het gaat om één peiling die niet goed is. Maar belangrijker: er is een tendens die niet goed is. Daar moet je rekening mee houden en je moet ernstig onderzoeken wat daar de oorzaken van zijn.”

KIJK. De Grote Peiling: wat is er aan de hand bij Open Vld?

Lachaert is ervan overtuigd dat de regering-De Croo I veel goede zaken doet. “Uit internationale rapporten blijkt dat de koopkracht goed beschermd is in ons land. We hebben corona eigenlijk goed doorgemaakt. Maar om één of andere reden wordt dat toch niet geapprecieerd door de kiezer”, klinkt het.

Partijbureau

Dat laatste wil Open Vld de komende twee, drie weken analyseren. “We hebben daar een heel constructief partijbureau rond gehad zaterdag. Ik ga daar nu mee aan de slag, samen met een aantal andere mensen in de partij die daar een belangrijke bijdrage toe te leveren hebben. We gaan een coherent plan maken om tegen het nieuwe werkjaar een aantal zaken bij te sturen. En dat gaan we doen.”

KIJK. Komt Open Vld dit te boven?

Lachaert zegt ervan overtuigd te zijn dat het liberalisme in Vlaanderen nog altijd een plaats heeft. “Daar ben ik zeker van. Daar is een groot draagvlak voor. Maar we moeten het met begeestering en enthousiasme brengen. Dan kan je de mensen weer overtuigen. Er is veel werk aan de winkel.”

Hij voegt er nog aan toe dat de partij niet gebonden is aan een bepaalde coalitievorm: “We gaan als liberalen naar de kiezer. Welke rol moeten de premier, de partij en parlementsleden spelen? Die discussies gaan we nu intern voeren”.