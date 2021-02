Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert hard voor El Kaouakibi: “Achteraf kun je je afvragen of dit de goeie investering was”

Een week nadat El Kaouakibi in opspraak is gekomen voor mogelijk misbruik van subsidies bij haar vzw Let’s Go Urban, kwam de Antwerpse liberale gisteren in een nieuwe storm terecht toen bleek dat ze voor haar overstap naar de politiek 50.000 euro had gekregen van Open Vld. Op zich is dat niet illegaal, maar het is wel ongebruikelijk.

De hele kwestie oogt niet fraai, maar uit de voorlopige gegevens die Open Vld in haar eigen boekhouding kon terugvinden, zou wel blijken dat de 50.000 euro deel uitmaakte van de bijna 54.000 euro aan verkiezingsuitgaven die El Kaouakibi vorig jaar officieel heeft aangegeven. “Het gaat niet om geld dat ze gekregen heeft, maar een budget om campagne mee te voeren, wat ook gebeurd is”, aldus Lachaert. “Ze stond op een topplaats in de provincie Antwerpen (tweede plaats, red.), voor ons geen gemakkelijke provincie. Met Sihame wilden wij een toptalent binnenhalen, met een voorbeeldfunctie met alles wat ze al gedaan had in Antwerpen. Wij dachten daar echt een mooie zaak mee te doen, met een topkandidaat. Achteraf kun je je dan afvragen of dat juist was of niet.”

Quote Dit moet zo snel mogelijk stoppen, ik wil zo snel mogelijk de feiten kennen om er een conclusie aan te verbinden Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert

De drempel voor verkiezingsuitgaven in de kieskring Antwerpen bedroeg vorig jaar 54.000 euro. “Voor zover wij hebben kunnen nakijken is dat correct aangegeven in de verkiezingsuitgaven”, zei Lachaert. “De financiering kwam integraal van de partij, en er is effectief campagne gevoerd met dat bedrag. Ik begrijp dat dat gevoelig ligt voor een gewone kandidaat, maar kijk bijvoorbeeld naar Vlaams Belang, dat meer dan een miljoen euro uitgeeft aan Facebook-advertenties voor topkandidaten. Alle partijen zetten veel meer in dan 50.00 euro voor topkandidaten.”

Volledig scherm Vlaams parlementslid Sihame El Kaouakibi. © BELGA

“Als wij verder passief moeten afwachten, kunnen we nog heel lang wachten”

Toch verwacht Lachaert, en bij uitbreiding de hele partij, dringend meer transparantie en duidelijkheid van El Kaouakibi zelf. “Als partij hebben wij recht op meer informatie. Tot hiertoe is de enige informatie die ons bereikt die uit de pers en die uit haar filmpje. Ik heb haar wel al gebeld en zij ontkent alles. Ze heeft een vermoeden van onschuld en dat aanvaarden we, maar wij als partij hebben ook recht op alle informatie. Als wij verder passief moeten afwachten, kunnen we nog heel lang wachten, en ondertussen wordt de partij mee beschadigd. Dat moet zo snel mogelijk stoppen, ik wil zo snel mogelijk de feiten kennen om er een conclusie aan te verbinden.”

Lachaert wees er ook op dat El Kaouakibi indertijd als een groot talent werd gezien. “Kijk naar de discussie over de praktijktesten tegen discriminatie, vorig jaar in het parlement. Heel de pers zei toen: wat een parlementslid, dat haar vrijheid durft opnemen, eindelijk. Achteraf kan je dan zeggen: ‘Dat was geen goede investering’, maar dat weet je op dat moment niet.”

De top van Open Vld wil nu “op zeer korte termijn” samenzitten met El Kaouakibi om meer tekst en uitleg te krijgen. “In tussentijd wil ik haar aanraden om zo goed mogelijk samen te werken met de bewindvoerders bij Let's Go Urban”, aldus Lachaert nog.

Terughoudendheid

De partij en de Vlaamse fractie van Open Vld vroegen gisteren aan El Kaouakibi om “op korte termijn” meer duidelijkheid te geven over het dossier rond het mogelijk misbruik van subsidies bij haar vzw Let’s Go Urban. In afwachting daarvan vroeg de partij aan El Kaouakibi “terughoudendheid voor wat betreft parlementaire werkzaamheden en partijactiviteiten en -bijeenkomsten”.

Het bericht over de 50.000 euro ‘lanceringsgeld’ deed intern ongenoegen opborrelen. De Vlaamse fractie van de partij organiseerde een spoedvergadering. Op die (digitale) vergadering gaven huidig voorzitter Lachaert en diens voorganger Gwendolyn Rutten een toelichting over de kwestie. In een bericht op Facebook bevestigde Rutten dat El Kaouakibi bij haar overstap naar de politiek in 2019 om en bij de 50.000 euro heeft ontvangen. Dat bedrag moest de kosten dekken voor haar “unieke positionering en professionele lancering”, aldus Rutten.

“Zoals Gwendolyn Rutten aangaf in haar toelichting op Facebook, betreft het financiering van haar campagne en geen betaling in geld zonder meer. Dit gebeurde in het kader van strategische overwegingen in een belangrijke kieskring waar een totaal nieuwe kandidaat met een meerwaarde werd ondersteund bij haar eerste campagne”, aldus de partij.