Open Vld verzet zich tegen N-VA-strategie om CD&V onder druk te zetten en wil verder aan akkoord werken

Amper 4 op de 10 webshops zelfstandi­ge handelaars zijn rendabel: “Het corona-ef­fect zwakt af”

De online verkoop bij de zelfstandige handelaar is duidelijk over de coronapiek heen. Twee jaar na de enorme boost blijkt de e-commerce voor een aantal lokale retailers een tijdelijk initiatief te zijn geweest. Voor amper vier op de tien zelfstandigen en kmo’s is de webshop rendabel. De grote boosdoener? De verpletterende buitenlandse internetgiganten. “Neem ik een nieuw merk in assortiment, zal ik altijd eerst nagaan of dit ook bij Zalando te vinden is, grote kans dat het een no-go wordt.”