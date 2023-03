Open Vld trekt samen met Vooruit, maar zonder Groen, naar de Gentse kiezer

Belgen kopen massaal eten over de grens: “En toch verliest iedereen hierbij”

In het laatste kwartaal van vorig jaar kochten Belgen 36 procent meer voedingsproducten in het buitenland dan in het jaar voordien, goed voor een absoluut record van 172 miljoen euro. Wat betekent dat voor de supermarkten in eigen land? “De reserves raken op en het is de schuld van de politiek”, reageert voedingsfederatie Fevia scherp.