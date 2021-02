Open Vld schorst Sihame El Kaouakibi voor zes maanden

Steunactie voor cultuursec­tor mondt uit in dansfeest

22 februari De cultuursector hield zaterdag onder de noemer ‘Still Standing for Culture’ over het hele land bijna 200 kleine en grotere acties om zichzelf en de onrechtvaardigheid waarmee ze behandeld worden in de spotlights te zetten. Onder meer op de Vismarkt in Brussel was er veel volk aanwezig, waar het protest uitmondde in een dansfeest en er van coronaregels niet veel sprake meer was.