Open VLD pleit voor inburgeringscursus in land van herkomst

Open VLD wil dat wie in het kader van volg- en huwelijksmigratie naar ons land komt, een inburgeringscursus Maatschappelijke integratie heeft gevolgd in het land van herkomst en daar ook een inburgeringscursus Nederlands heeft opgestart. Dat is een van de stellingen die Open VLD-leden zaterdag hebben goedgekeurd op het congres van de partij over een diverse samenleving in Kinepolis in Brussel. De partij wil daarnaast de deur verder openzetten voor economische migratie. “Wie een werkgever kan overtuigen om een arbeidsovereenkomst af te sluiten met correcte arbeidsvoorwaarden, moet hier aan de slag kunnen.”

De liberalen organiseerden zaterdag in Kinepolis hun laatste congres in een reeks van vier. De partijleden kregen de kans om, aan de hand van stellingen die ter plaatse werden bijgeschaafd, het partijprogramma voor de verkiezingen van 2024 vorm te geven. Het thema dat op de agenda stond was ‘een diverse samenleving’, met onder meer stellingen over integratie en inburgering.

“Dat is een verhaal dat we te lang hebben overgelaten aan extreemrechts. Open VLD wil daar een eigen antwoord op bieden”, zei Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert zaterdag. Dat antwoord is enerzijds een “warm verhaal” van diversiteit, zegt Lachaert, maar het standpunt van de liberalen is ook dat wie naar hier komt, moet bijdragen. “We zetten de poort verder open voor wie naar hier wil komen in het kader van economische migratie, maar zijn aan diezelfde poort tegelijkertijd strenger. Wie naar hier wil komen, moet zijn steentje bijdragen aan de maatschappij.”

En dat betekent voor Open VLD dat wie in het kader van volg- en huwelijksmigratie naar België wil komen, indien mogelijk, een inburgeringscursus maatschappelijke oriëntatie heeft gevolgd in het land van herkomst en een inburgeringscursus Nederlands heeft opgestart. “De regels voor gezinshereniging zijn nu te soepel in vergelijking met andere landen”, zegt Lachaert. “De voorwaarden voor gezinshereniging moeten worden verstrengd en op hetzelfde niveau komen als in andere EU-landen, bijvoorbeeld op het vlak van wachttijden”, waren de partijleden het eens in de stelling die werd goedgekeurd. Die inburgeringscursussen zouden meer concreet digitaal kunnen worden gevolgd via cursussen die op dit moment al bestaan in meer dan 50 talen.

Inburgeringstraject en verblijfsvergunning

Voor economische migratie wil de partij dan weer de deur verder openzetten. Niet-EU-burgers met een waardevol economisch profiel moeten gemakkelijker toegang kunnen krijgen tot onze arbeidsmarkt, luidde een van de volgende stellingen. “Wie een werkgever kan overtuigen om een arbeidsovereenkomst af te sluiten met correcte arbeidsvoorwaarden, moet hier aan de slag kunnen”, zegt Lachaert, die verwijst naar de vele bedrijven en organisaties in Vlaanderen die geconfronteerd worden met een tekort aan arbeidskrachten.

De partij is ook voorstander van een rechtsreekse koppeling van het inburgeringstraject aan een verblijfsvergunning. “Wie migreert naar ons land moet dat inburgeringsbeleid met succes volgen. Wie weigert in te burgeren of weigert onze fundamentele waarden en normen te erkennen, verliest de verblijfsvergunning”, aldus de stelling waarvoor de leden zaterdag hun fiat gaven.

Open VLD kijkt wat inburgering en migratie betreft ook verder dan het Belgische beleid. Zo pleit de partij voor duidelijke afspraken op Europees en nationaal niveau met landen van herkomst. Handelsovereenkomsten met die landen, ontwikkelingssamenwerking en het uitreiken van visa hangen af van hun bereidheid om landgenoten effectief terug te nemen. Daarnaast moet er op Europees niveau een ververdeelsleutel komen voor vluchtelingen tussen de lidstaten. Voor lidstaten die zich niet aan de afspraken binnen het Europese migratie- en asielbeleid houden, volgen sancties.

Thuisvoelen in de samenleving

Het derde luik van het congres focuste zich op “thuisvoelen in de samenleving”. De stellingen die in dat verband werden goedgekeurd pleiten onder meer voor “het doorbreken van segregatie en het versterken van de sociale mix”, maar legden ook de nadruk op het belang van geestelijke gezondheidszorg. “Heel veel mensen voelen zich in de samenleving niet thuis omwille van fysieke beperkingen, psychische problemen enz,.en vinden nog te vaak geen hulp. Waar is de vrijheid voor zo iemand?”, zei Lachaert daarover.

De leden keurden dan ook de stellingen goed dat er een efficiëntie-oefening nodig is binnen de geestelijke gezondheidszorg en dat er binnen het gezondheidsbudget meer moet ingezet worden op die geestelijke gezondheidszorg, met de focus op kinderen, jongeren en jongvolwassenen.

Ook de stelling die stipuleerde dat gefocust moet worden “op wat een individu wel (nog) kan, in plaats van op het niet (meer) kan”, kreeg de steun van de leden. “De drempels om aan het werk te geraken of aan het werk te blijven moeten lager. We maken werk van flexibelere werkregimes en een geactualiseerd welzijnsbeleid, dat ten volle inspeelt op problematieken zoals bijvoorbeeld burn-out of de re-integratie van langdurig zieken.”

De partij keurde tot slot ook een stelling goed om de kinderopvang te ondersteunen bij initiatieven om kinderen te bereiken die normaal gezien niet bereikt worden.