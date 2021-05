Open Vld komt met voorstel om landbouw en leefmilieu te verzoenen

Café in Westmalle weert jongeren na coronabe­smet­tin­gen in middelbare school vlakbij

30 mei Een café in Westmalle, in de Antwerpse Kempen, weert tijdelijk jongeren nadat er in een middelbare school vlakbij een corona-uitbraak werd vastgesteld. Nog zeker tot en met 4 juni zijn jongeren onder de 21 jaar niet meer welkom.