Open Vld en MR proberen rangen opnieuw te sluiten: “In elke familie wel eens meningsverschillen”

Zondag haalde Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert uit naar de MR en vergeleek hij de aanvallen van MR-parlementsleden op de premier en Van Quickenborne met die van Vlaams Belang - nota bene op de Franstalige televisie. Daarop schoot MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez in de verdediging en zette hij nogmaals het pijnlijke bilan van de regering in de kijker.

Vandaag was er druk sms-verkeer tussen beide voorzitters. Geen van beiden heeft te winnen bij een aanslepende familieruzie, zo luidt het aan de twee kanten. Maar de Open Vld-top is het volgens hen oncollegiale gedrag wel beu. “Ze vergeten dat het dankzij ons is dat ze in de regering zitten.”

De Nederlandstalige en Franstalige liberalen gaan doorgaans net prat op hun hechte wederzijdse banden, maar die zijn al een tijdje verzuurd omdat Open Vld het gevoel heeft dat de constante aanvallen en oppositietaal van de MR haar in Vlaanderen verzwakken. Bouchez werd vrijdag ook alleen maar ‘geïnformeerd’ over het feit dat Open Vld zijn MR-fractieleider in het Brussels Parlement wegkaapte om staatssecretaris te worden voor Open Vld. Maar nu is er dus toenadering.

“Om onze strijd voor een meer liberale samenleving te versterken is het nodig om gevoeligheden binnen beide partijen te respecteren”, klinkt het in een gezamenlijke persmededeling. “Voor beide partijen ligt het verdedigen van de liberale ideologie hun nauw aan het hart. In een tijd waarin burgers en bedrijven verschillende crisissen moeten trotseren, bevestigen Open Vld en MR dat ze elk volgens hun rol in deze coalitie de impact van het liberalisme willen versterken en dat ze de goede werking en efficiëntie van de federale regering willen garanderen.” Ze zeggen ook initiatieven te zullen nemen om hun ‘acties beter te coördineren’ in de aanloop naar aankomende en belangrijke socio-economische en budgettaire dossiers.