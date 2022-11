Open Vld en MR laten teambuilding niet doorgaan door te veel ruzie

Demir gaat ook volgend jaar niet naar klimaattop: “Goed klimaatbe­leid niet bepaald door hoeveel­heid handjes die je in de woestijn schudt”

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) zal ook de VN-Klimaatconferentie van volgend jaar in de Verenigde Arabische Emiraten aan zich laten voorbijgaan. Dat heeft ze bevestigd in het Vlaams Parlement na een vraag van Vlaams Belang-parlementslid Sam Van Rooy. Dit jaar is Demir al niet aanwezig op de COP27 in Egypte. De minister zei eerder bij ‘VTM NIEUWS’ dat klimaattoppen volgens haar “de grootste shows voor de buitenwereld” zijn geworden.

