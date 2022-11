Open Vld en CD&V misnoegd over communicatie van Demir rond groenestroomcertificaten

Open Vld en CD&V zijn misnoegd over de communicatie van Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) rond de groenestroomcertificaten. Willem-Frederik Schiltz (Open Vld) en Robrecht Bothuyne (CD&V) verwijten haar een selectieve lezing te hebben gegeven in haar persbericht.

De Raad van State ziet geen contractbreuk in de plannen van de minister om te snoeien in de toekomstige groenestroomcertificaten voor grote investeerders in zonnepanelen. Dat communiceerde Demir gisteren naar aanleiding van een advies van de Raad van State.



Maar in het advies zelf blijkt de Raad toch kritischer. De Raad heeft onder meer moeite met de drempel die werd gelegd op 200.000 euro aan subsidies in drie jaar. Volgens de Raad is het ook moeilijk hard te maken dat er alleen installaties van voor 2013 worden geviseerd.

“Grote ongerustheid”

"Wat blijkt? Een stuk van het advies is niet in het persbericht vermeld", zei Willem-Frederik Schiltz vandaag. "De Raad van State zegt dat als u gaat ingrijpen bij de groenestroomcertificaten van zonnepanelen, u dat dan ook moet doen bij de andere hernieuwbare energie. Met andere woorden, voor de Raad van State is het alles of niets: ofwel pak je alles af, ofwel niets. Dus, minister, er is grote ongerustheid. Gaat u dit decreet stoppen of aanpassen om de ongerustheid weg te nemen?"

Ook Robrecht Bothuyne van CD&V was kritisch. "We hebben uren moeten wachten om het advies te mogen lezen en helaas stonden daar andere dingen in dan we in uw persbericht hebben kunnen lezen. De Fernand Hutsen van deze wereld zitten met een leger advocaten klaar om deze regeling aan te vallen. Wij verwachten een nieuwe regeling waarmee u terug gaat naar de Raad van State voor een nieuwe adviesverlening."

Demir: “Dichttimmeren”

"Er is heel veel tegenstand, uiteraard", reageerde Demir. "Diegenen die grote belangen hebben bij dit dossier, gaan strijden. Wat moet ik dan doen? Ik moet ervoor zorgen dat we de vragen die de Raad van State nog had, dichttimmeren. Die bedoeling heb ik, collega Schiltz. Ik heb al een eerste advies gevraagd om te weten of we het juridisch kunnen dichttimmeren. Uiteraard zal ik dat nog voorleggen aan de Raad van State. Maar de boodschap is heel duidelijk: de energiefactuur ontploft van hier tot in Tokio. Het geld is op. Niets doen is geen optie.”