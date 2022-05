Open Vld dient wetsvoorstel in voor een federale kieskring: “We kunnen niet blijven doorgaan in een splitsingslogica”

Bijzondere Belastings­in­spec­tie keek vorig jaar meer dan duizend rekeningen in

De Bijzondere Belastingsinspectie (BBI) heeft in 2021 1.017 keer de toestemming gekregen om bij een bank de rekening van een belastingplichtige in te kijken. Dat blijkt uit cijfers van de BBI zelf. Sinds juli 2011 is het bankgeheim in ons land versoepeld. Controleurs van de fiscus mogen sindsdien het bankgeheim naast zich neerleggen als ze aanwijzingen hebben dat iemand belastingen ontduikt of als iemand rijker leeft dan zijn officiële inkomsten doen vermoeden.

26 mei