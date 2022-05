Open Vld dient wetsvoorstel in voor een federale kieskring, ook Groen voorstander

“Alexander De Croo hoeft als premier geen verantwoording af te leggen in Franstalig België, want niemand kan er op hem stemmen”, zegt Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert. “Dat is niet normaal.” Samen met Kamerlid en partijgenoot Patrick Dewael hij een wetsvoorstel in om een federale kieskring in te voeren, waarbij 20 van de 150 Kamerzetels ingevuld worden door nationale kandidaten, zo schrijft ‘De Standaard’ vrijdag. Lachaert licht het voorstel toe in HLN LIVE.

“Het huidige systeem beloont politici die zo hard mogelijk van leer trekken tegen de andere gemeenschap”, zegt Dewael. “Dat veroorzaakt een negatieve spiraal die tot een blokkering leidt.” Dat er haast nergens in de wereld parlementsleden in een nationale kieskring worden verkozen, vormt voor de liberalen geen bezwaar. In Nederland wordt de Tweede Kamer in de praktijk verkozen aan de hand van een landelijke kieskring.

“België is uniek in zijn soort, met een tweeledig federalisme dat het land haast automatisch uit elkaar trekt”, vindt Dewael. “Uit peilingen blijkt dat de kiezers niet wakker liggen van de communautaire strubbelingen, maar die zijn wel de reden waarom de sociaaleconomische discussies zo moeilijk op tafel komen”, luidt het nog.

Een federale kieskring zou wel ingaan tegen de trend van de voorbije staatshervormingen, waarbij het de vraag is of hij tot meer cohesie in België zal leiden, maar voor Lachaert is door de lange regeringsvorming en door de coronacrisis steeds meer het besef gegroeid dat we niet in een “splitsingslogica” kunnen blijven doorgaan.

Reacties andere partijen

Het is nu de vraag of het Open Vld-voorstel ook de vereiste tweederdemeerderheid haalt. Vlaams Belang, N-VA en CD&V hebben er zich al tegen gekant, waardoor er aan Vlaamse kant al geen meerderheid voor bestaat. Het betrokken grondwetsartikel is wel voor herziening vatbaar verklaard, waardoor een stemming nog deze regeerperiode kan.

Groen is wél positief over het voorstel. “Een federale kieskring is inderdaad noodzakelijk om onze Belgische democratie beter te laten werken.” Dat zegt Groen-Kamerlid Kristof Calvo in een reactie op de aankondiging van het Open Vld-wetsvoorstel inzake zo’n federale kieskring.

“Als groenen zijn we al lang voorstander van een federale kieskring. Dit land snakt naar meer samenwerking en dialoog. Daar kan een federale kieskring mee voor zorgen. Net daarom willen we ook meertalige lijsten mogelijk maken in zo’n federale kieskring, anders dan het Open Vld-voorstel”, zegt Calvo.

“Het is een publiek geheim dat wij met de groene familie politieke vernieuwing nog altijd als een cruciale werf beschouwen. Er zijn al stappen gezet, zoals stemrecht op 16 jaar voor Europa. Maar daar mag het niet bij blijven. In de Kamer liggen er nu steeds meer voorstellen. Het is belangrijk dat die niet alleen ingediend worden, maar ook gestemd raken”, besluit Calvo.

Volledig scherm Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert en premier Alexander De Croo (Open Vld) © Photo News