Open VLD dient wetsvoorstel in om systeem flexi-jobs uit te breiden naar zorgsector en kinderopvang

Dienst Vreemdelin­gen­za­ken is niet tussengeko­men bij visa aan Iraanse delegatie

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (CD&V) heeft dinsdag in de Kamer bevestigd dat haar kabinet noch de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) is tussengekomen bij het verlenen van visa aan de Iraanse delegatie voor het bezoek aan een grote stedenconferentie in Brussel. Het kabinet had zich wel voorbereid op de mogelijkheid dat ze zich over de kwestie zou hebben moeten uitspreken.