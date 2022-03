Open Vld, CD&V en N-VA pleiten voor extra investeringen in Defensie

Theo Francken (N-VA), Jasper Pillen (Open Vld) en Hendrik Bogaert (CD&V) hebben woensdag in de Kamer gepleit voor bijkomende investeringen in Defensie. "Het is goed dat de regering in onverdachtere tijden is begonnen om de historische achterstand goed te maken, maar het zal meer moeten zijn", zei Pillen.

De federale regering besliste afgelopen weekend om 5.000 machinegeweren, 200 antitankwapens, mazout en munitie te leveren aan Oekraïne, dat sinds vorige week geconfronteerd wordt met een militaire invasie uit Rusland.

Die beslissing had echter heel wat voeten in de aarde. Premier Alexander De Croo (Open Vld) wees er meermaals op dat onze eigen Defensie voldoende materiaal moet overhouden om aan de eigen engagementen, bijvoorbeeld binnen de NAVO, te kunnen voldoen.

Volledig scherm Kamerlid Theo Francken (N-VA) © Photo News

Volgens N-VA-Kamerlid Theo Francken is het moment gekomen om meer middelen te pompen in het leger. Tegen 2030 moet België 2 procent van het bruto binnenlands product investeren in Defensie, zei hij in de Kamer, die woensdag uitzonderlijk bijeenkwam tijdens het reces vanwege de Oekraïense crisis. De 2 procent-drempel is in principe ook wat de NAVO oplegt, maar slechts een fractie van de bondgenoten voldoet daar ook aan. "Het is nu of nooit", aldus Francken.

Volledig scherm Kamerlid Jasper Pillen (Open Vld) © Benny Proot

Ook binnen de meerderheid gaan stemmen op om meer middelen te pompen in Defensie. "We moeten de nieuwe realiteit onder ogen zien", zei Open Vld-Kamerlid Jasper Pillen. De regering heeft nog voor de Russische invasie van Oekraïne beslist om van nu tot 2030 zo’n 10 miljard euro extra in Defensie te investeren, wat zou neerkomen om 1,54 procent van het bbp. Volgens hem moet er ook meer worden ingezet op Europese militaire integratie.

Ook Hendrik Bogaert (CD&V) pleitte voor extra defensie-investeringen. "Ik heb op dit ogenblik niet de indruk dat wij een leger zijn om schrik van te hebben. Ik pleit ervoor om er werk van te maken om dat op te lossen.”

“Ik ben geen cijferfetisjist”

Premier De Croo benadrukte dat de beslissing van de regering om extra te investeren in Defensie de juiste is gebleken, maar liep niet vooruit op mogelijke verdere beslissingen in die richting. Hij verzette zich wel tegen de "soms laatdunkende" uitlatingen over het Belgische leger. "Internationaal is de waardering groot voor het professionalisme van onze Defensie", zei hij.

Minister van Defensie Ludivine Dedonder wil zich niet vastpinnen op een percentage, zei ze. "Ik ben geen cijferfetisjist. Het gaat vooral om wat we doen met het budget.”

Hoge gasprijzen

Verschillende parlementsleden wezen ook op de onrust op de hoge gasprijzen, een gevolg van de crisis en de westerse sancties tegen Rusland, een grote exporteur van aardgas.

Volledig scherm Kamerlid Hendrik Bogaert (CD&V) © BELGA

Zo wees Bogaert op de nood aan energieonafhankelijkheid van Rusland. Daar zal ook kernenergie voor nodig zijn, waarschuwde hij in een verwijzing naar het debat rond de kernuitstap dat nog volop woedt. "Ik steun alle plannen om de groene as door te duwen, maar het is niet realistisch om te denken dat we de komende 10 à 20 jaar voldoende hernieuwbare energie hebben om energieonafhankelijkheid te bereiken.”

Vicky Reynaert (Vooruit) herhaalde dat de regering de btw op gas moet verlagen van 21 naar 6 procent. Eerder werd al een tijdelijke btw-verlaging voor elektriciteit voorzien om de hoge energieprijzen te temperen.

Diplomatie

Verschillende parlementsleden pleitten woensdag ook voor diplomatieke inspanningen om het conflict te beëindigen. Volgens Annick Ponthier (Vlaams Belang) dreigt Europa zijn hand te overspelen met "opzwepende oorlogsretoriek en provocatie". Nabil Boukili (PVDA) pleitte voor een vredesconferentie op Europees grondgebied om "zo snel mogelijk" tot een diplomatieke oplossing te komen.

Eva Platteau (Groen) betreurde dat de solidariteit voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen "wordt misbruikt om het wantrouwen jegens vluchtelingen uit andere oorlogsgebieden aan te wakkeren".