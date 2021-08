Open Vld bedient zich van nieuw gemeentedecreet in Blankenberge, maar wat houdt dat precies in? Politicoloog Carl Devos geeft uitleg

Gisteren werd bekendgemaakt dat Björn Prasse (Open Vld) de nieuwe burgemeester van Blankenberge wordt en er zo een einde komt aan het bestuur van Daphné Dumery (N-VA). Open Vld zal vanaf september een coalitie met Vooruit vormen, terwijl N-VA en CD&V in de oppositie belanden. De machtswissel kwam er door een nieuw decreet, het “Vlaamse decreet ter versterking van de lokale democratie”. Maar wat houdt dat precies in? En zullen er nog meer coalitiewissels door het decreet komen? Politicoloog Carl Devos geeft meer duiding.

De wijziging van het nieuwe decreet, dat bepaalt dat de grootste partij steeds de burgemeester kan leveren, zorgde afgelopen weekend voor een verandering in het politieke landschap van Blankenberge. De wijziging heeft als gevolg dat lokale besturen een coalitiewissel kunnen uitvoeren tijdens de zittingsperiode. In het verleden was dat ook al mogelijk, maar moest het via een meer ingewikkelde procedure gebeuren, waarbij de gemeenteraad eerst de onbestuurbaarheid van de huidige coalitie moest vaststellen en er eventueel een bemiddeling van de gouverneur nodig was.

“Constructieve motie van wantrouwen”

Vanaf afgelopen weekend is het mogelijk om een coalitiewissel te realiseren door een “constructieve motie van wantrouwen” ten opzichte van de huidige coalitie. Daarmee kan de burgemeester, en mogelijk ook alle schepenen, tot aftreden worden gedwongen indien er een nieuwe meerderheid is. “Als de motie wordt goedgekeurd, en men dus duidelijk maakt geen vertrouwen meer te hebben in de huidige coalitie, moet er een alternatieve meerderheid worden aangeboden, zodat de gemeente niet onbestuurbaar zou zijn. De constructieve motie van wantrouwen bestaat al langer op Vlaams en federaal niveau en werd dit weekend voor het eerst op lokaal niveau toegepast”, aldus politicoloog Carl Devos.

De alternatieve meerderheid is er nu gekomen door de samenwerking tussen Open Vld en Vooruit. “Wij zullen onze gesprekken met Vooruit afronden en dan zo snel mogelijk een extra gemeenteraad bijeenroepen. Eens de motie van wantrouwen is gestemd, gaat de nieuwe coalitie per direct in”, liet fractieleider van Open Vld en nieuwe burgemeester van Blankenberge Björn Prasse eerder al weten.

“De motie van wantrouwen moet ondertekend worden door een meerderheid van de gemeenteraadsleden en door twee derde van de verkozenen binnen de fractie die de motie indient, in dit geval Open Vld. Bij de indiening moet er ook meteen een kandidaat-opvolger voorgedragen worden voor elk lid van het schepencollege dat wordt vervangen. Men kan dus beslissen om alleen de burgemeester te laten aftreden, maar men kan dat ook doen voor elk lid van het schepencollege”, legt Carl Devos uit.

Voor- en nadelen

Volgens Devos zijn er zowel voor- als nadelen aan het nieuwe decreet verbonden: “Het voordeel is dat er nu een oplossing bestaat indien de verhoudingen binnen de huidige coalitie geblokkeerd zijn. Nu is er dus de optie om in de loop van de legislatuur te beslissen om te stoppen met de huidige coalitie en een nieuwe samen te stellen.”

“Een nadeel is dat in sommige besturen, zeker daar waar er verdeeldheid is en bij meerderheden waar het op één of twee zetels aankomt, er nu niet altijd om gezonde redenen coalitiewissels kunnen komen. Dat brengt voor een stuk instabiliteit en onvoorspelbaarheid met zich mee”, benadrukt de politicoloog. Devos is er daarentegen niet van overtuigd dat er nu een golf van coalitiewissels zal komen: “Volgens mij gaat er geen lawine van gelijkaardige gevallen in andere gemeentes volgen, maar we moeten de situatie nog afwachten”, klinkt het.