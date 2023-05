Open VLD: “Altijd 500 euro verschil tussen werken en niet werken”

Op de tweede congresdag debatteerden de leden van de Vlaamse liberalen over maatregelen om werken meer te laten lonen, onder het motto ‘al werkend hogerop’. Er kwam een aantal maatregelen uit de bus die Open VLD graag gerealiseerd wil zien.

Een verschil van 500 euro tussen werken en thuisblijven bereiken, kan op verschillende manieren, zegt Vincent Van Quickenborne, die dit congresdeel voorzat met Maurits Vande Reyde. “We stemden in met het Jong VLD-voorstel om alles samen te brengen in één stelling door het creëren van een inkomensgerelateerd belastingkrediet. Dit bundelt alle sociale voordelen op federaal, regionaal en gemeentelijk vlak, alsook de job- en werkbonus, met uitzondering van kindergeld en studietoelage.”

Extra jobbonus

Verder willen de liberalen een extra jobbonus. Lagere inkomens krijgen nu al tot 600 euro netto extra, “maar het congres besliste vandaag dat we die jobbonus verdrievoudigen, tot 150 euro per maand”, zegt Vande Reyde. “En we willen de groep uitbreiden tot alle werkenden, ook zelfstandigen.”