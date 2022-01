Open oorlog tussen Demir en OVAM bereikt kookpunt

Heeft Zuhal Demir (N-VA) gelogen in de PFOS-commissie? Dat insinueert de top van de Vlaamse afvalmaatschappij (OVAM) in een uiterst scherpe brief. “Ik krijg de indruk dat ik de rekening gepresenteerd krijg om dit milieuschandaal aan te kaarten”, reageert de minister. De open oorlog tussen Demir en haar administratie bereikt zo een kookpunt.

“De verklaringen van de minister zijn volstrekt zonder enige feitelijke grondslag. De OVAM-delegatie dient het standpunt van de minister dan ook formeel en onder alle voorbehoud te betwisten.” De top van de Openbare Vlaamse Afvalmaatschappij (OVAM) schiet in een brief aan de PFOS-commissie met scherp op ‘hun’ voogdijminister Zuhal Demir (N-VA) en beticht haar in onbedekte termen van leugens. Die aanval komt niet uit de lucht gevallen. Demir wees maandag in de PFOS-onderzoekscommissie met een beschuldigende vinger naar OVAM: haar administratie zou namelijk niet alle informatie volledig en tijdig doorgegeven hebben. “Ik denk wel dat daar inschattingsfouten zijn gemaakt”, zei ze onomwonden. Demir begreep ook niet waarom er in 2017 geen bijkomende onderzoeken kwamen en waarom er niet over de vervuiling gecommuniceerd werd.

Die beschuldigingen schoten bij OVAM-directeur Henny De Baets en enkele andere topambtenaren in het verkeerde keelgat. In een brief van zes pagina’s lang, die deze redactie kon inkijken, bijt de afvalmaatschappij stevig van zich af. Zo ontkent OVAM stellig dat ze het rapport van toxicoloog Jan Tytgat (KULeuven) over de gezondheidsimpact voor de omwonenden zou hebben achtergehouden. “Dezelfde dag” dat de minister het in juni 2021 opvroeg, zou ze het gekregen hebben. De afvalmaatschappij beklemtoont verder dat er in 2017 ‘GEEN aanwijzingen’ van een gezondheidsrisico bestonden en ze daarom het Agentschap Zorg en Gezondheid niet op de hoogte hebben gebracht. Niet uit onwil dus, zoals Demir liet uitschijnen.

Tenslotte schuift OVAM de zwartepiet door naar de vorige Vlaamse regering: door hun houding was er niet gecommuniceerd en zouden er geen bijkomende onderzoeken in Zwijndrecht zijn gedaan. “In 2017 werd op het politieke niveau de beleidsbeslissing getroffen om NIET te communiceren. Geconfronteerd met deze politieke beslissing nam OVAM de houding aan, naar alle zorgvuldigheid, om EVENMIN ambtshalve bijkomende onderzoeken uit te voeren”, staat te lezen in de brief.

Ongezien

Het is quasi ongezien dat een administratie zo van leer trekt tegen ‘haar’ voogdijminister. Deze openlijke confrontatie was echter al enkele maanden in de maak. Demir joeg heel wat mensen tegen zich in het harnas toen ze in augustus de vlucht vooruit nam en zonder overleg binnen haar regering pleitte voor een onderzoekscommissie. Met die zet trok ze in feite het werk van haar eigen administratie in twijfel - iets wat bij OVAM uiteraard niet in dank werd afgenomen.

Demir neemt er duidelijk geen woord van terug en houdt in een reactie geen blad voor de mond. “De stelling dat ik zelf om een onderzoekscommissie vroeg om die vervolgens voor te liegen, is amusant mocht ze niet zo droevig zijn. Ik krijg de indruk dat ik de rekening gepresenteerd krijg om dit aan te kaarten. Mijn geweten is zuiver”, zegt de minister.

Komt er ook nog eens bij dat het helemaal niet botert tussen Demir en OVAM-topvrouw De Baets, die oorspronkelijk van socialistische signatuur is. Nu De Baets op 1 april met pensioen gaat, schrikt ze er niet van terug straffe taal te gebruiken tegen de minister. Maar ook Demir schuwt de harde woorden niet. “Het is hemeltergend dat, gezien de lange staat van dienst van mevrouw De Baets, ze nog altijd niet wil inzien dat het dossier 3M in Zwijndrecht op een andere manier aangepakt had moeten worden. De mensen van Zwijndrecht en omgeving zijn, net als ik, die mening wél toegedaan.” Wat dus eerst een slechte verstandhouding was, is nu geëvolueerd naar een open oorlog.

Niet onder ede

De brief van OVAM zal volgende week maandag op de PFOS-onderzoekscommissie besproken worden, bevestigt voorzitter Hannes Anaf (Vooruit). Mocht bewezen worden dat Demir effectief een loopje met de waarheid nam, dan kan haar in feite niets ten laste gelegd worden: ze stond bij haar getuigenis namelijk niet onder ede. Dat kan namelijk niet bij ministers in functie, want zij vallen onder de ministeriële verantwoordelijkheid.

