'Open Hiring' kan soelaas bieden voor krappe arbeidsmarkt

'Open Hiring' is een snelle manier van aanwerven zonder lange selectieprocedures en zelfs zonder sollicitatiegesprek. Voor een openstaande vacature melden kandidaten zich aan op een wachtlijst. Wie eerst is, heeft de job. Sommige bedrijven in ons land, zoals Zorgband Leie en Schelde, maken al gebruik van het concept. Vorig jaar liep er ook een proefonderzoek van de Universiteit Gent, in samenwerking met ondernemersorganisatie Unizo Oost-Vlaanderen.

Ook VDAB (de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding) schaart zich achter het concept. "Voor elke vacature zijn er 1,7 kandidaten", legt VDAB-woordvoerster Joke Van Bommel uit. "Wij juichen dit soort initiatieven alleen maar toe. Er zijn gewoon te weinig mensen beschikbaar om alle jobs in te vullen."

‘Entry level positions’

Joe Kenner, de Amerikaanse CEO van Greyston Backery, is naar de Benelux afgezakt om een pleidooi te houden voor het concept dat zijn bedrijf al jaren gebruikt. "Bij 'Open Hiring' zet je als kandidaat voor een job je naam op een lijst", legt Kenner uit. "Als er een plaats vrijkomt, dan krijgt de eerste persoon op de lijst de job."

Het concept wordt specifiek ingezet bij zogeheten 'entry level positions', waarbij weinig ervaring vereist is. De sollicitant krijgt ook meteen een opleiding op de werkvloer, na de ondertekening van het contract. "Als je naam op de lijst staat, is de job van jou", klinkt het bij de Start Foundation uit Nederland. "Het concept kan wel misbruikt worden, daarom zien wij erop toe dat het wordt uitgevoerd zoals het hoort.”

Bij 'Open Hiring' mogen factoren zoals de geschiedenis ('gaten' in CV, strafblad) of de huidskleur van een sollicitant geen enkele rol spelen. Het concept kan ook goed werken voor mensen die het solliciteren hebben opgegeven of op zoek zijn naar betere uren.

“Potentiële arbeidsreserve aanboren”

Uiteindelijk moet het concept leiden tot een meer inclusieve arbeidsmarkt. "Het enige wat telt, is de goesting", besluit adviesbureau Emino. "Aanwerven via 'Open Hiring' geeft de kans om de potentiële arbeidsreserve aan te boren, een reserve die vandaag niet de weg vindt naar bedrijven of niet door de klassieke selectiemechanismen komt.”

'Open Hiring' is in 1982 ontstaan in New York. Daar werd toen Greyston Bakery opgericht om armoede en criminaliteit te bestrijden door werk te creëren voor een groep mensen die drempels ervaren om op een reguliere manier te kunnen starten in een duurzame tewerkstelling.

Onderzoek (UGent, red.) toont aan dat er een potentieel is van 22 procent van de Belgische bedrijven die vacatures zouden kunnen invullen via deze methode.