Open brieven aan minister Vandenbroucke: “Vaccineer eerst het ziekenpersoneel en dan pas de bewoners van woonzorgcentra”

HET DEBAT. Is de vaccinatie­stra­te­gie in ons land de juiste?

13:55 In ons land kregen momenteel 700 mensen een vaccin tegen het coronavirus. In Vlaanderen moeten tegen 10 januari 6.610 bewoners en personeelsleden van 42 woonzorgcentra hun eerste dosis gekregen hebben. Intussen wordt het lijstje van landen die een pak sneller vaccineren steeds groter. En dan is er nog de vraag of we wel de juiste prioriteiten stellen. Wat denk jij? Is de vaccinatiestrategie in ons land de juiste? Vanavond bundelen we de boeiendste reacties in een nieuw stuk. Lees hieronder alvast de reacties van enkele experts en minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a).